2017, YouTube CEO苏珊·沃西基 ( Susan Wojcicki)参加一场发布会 (AP Photo/Reed Saxon, File)

YouTube首席执行官：让用户上传任何内容“比以往任何时候都更重要”

作者 沈二 |
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发表 2019年8月31日（星期六）04:54
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首席执行官苏珊·沃西基在给YouTube平台上创作者的公开信中说，该平台致力于保持开放，因为她认为这种方法的好处远大于坏处。

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这意味着视频平台可以接受“主流之外的、有争议的甚至是冒犯性的内容”。

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“我相信保持一个开放的平台比以往任何时候都更重要。”YouTube首席执行官苏珊·沃西基

在她的年度公开信中，苏珊·沃西基认为开放带来机遇。今天的内容创造者已经建立了一个完整的创意经济，并且正在重新定义媒体的面貌。

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对于YouTube而言，开放是其出生和成长的最重要基因。这也是这个平台会继续发展成为全球视频内容创作者的首选平台的原因。如果失去了的开放基因，大量为YouTube无私贡献的小创作者就会在大品牌视频的打压下失去活力。而在YouTube上旺盛的创作力也会被戴上各种各样的枷锁而日渐枯竭。

“他们是真正的下一代媒体企业，拥有数百万的观点和全球品牌，为当地和全球经济做出贡献，并创造就业机会。”YouTube首席执行官苏珊·沃西基
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苏珊·沃西基认为如果没有开放，这些创作者没有机会在一个封闭的媒体环境中突破。

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她接着举了几个小型创作者的例子，瑞典机器人爱好者西蒙妮·吉尔茨和盲人生活方式vlogger Molly Burke。她认为这些创作者在内容的吸引力上属于非常规，因此很容易被传统媒体忽略。

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苏珊·沃西基也谈了YouTube上商业成功的意义。很多美食视频的创作者已经把对食物的热情变成了全职职业，成为成功的频道，出版烹饪书等等。

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《通信体面法案》230条的保护

苏珊·沃西基所说的“任何内容”的底气来自于一个被视为网络平台“保护神”的法律条款。《通信体面法案》第230条Section 230 of the Communications Decency Act。该法案是YouTube和许多其他基于用户提交的大型技术平台使用的法律框架的关键部分。

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简而言之就是 :它允许YouTube或任何其他互联网平台托管用户放在那里的任何内容，而不对这些内容负责。

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然而，另一方面，一旦内容被放在平台上，法案又确实给平台提供了调节和监管的能力。

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先收纳，再用筛选

对于YouTube，它实际上采取的方法是先广纳百川再剔除麻烦。

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除了利用谷歌那里继承来的算法推荐，即将YouTube的“优质”内容有更多曝光度，“消极”内容雪藏到冷宫，人工审核也是YouTube重要的手段。特别是在人工智能被训练得可以自动检测暴力、色情内容后，人工审核的压力实际上大大减少。这也是YouTube所说“任何内容”的技术底气。

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苏珊·沃西基也谈到，YouTube减少了违背政策方针的内容传播。在美国，今年早些时候YouTube对推荐算法进行了修改，违背政策方针内容从推荐到浏览量已经下降了50%，这意味着高质量的内容更有机会曝光。YouTube已经开始在英国、爱尔兰、南非和其他英语市场试验这种变化。

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“当人们寻找突发新闻和信息时，我们会提高权威的声音，尤其是在突发新闻时刻。我们的突发新闻和顶级新闻来源在40个国家提供，我们将继续扩大这个数量。”YouTube首席执行官苏珊·沃西基

但是苏珊·沃西基没有透露“违背政策方针”的含义。可以猜测应该是和“政治正确”和价值观相关。例如YouTube最近封杀了2百多关于香港示威游行相关的视频账号。YouTube给出的理由是“利用多账号，协调一致活动…”

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加拿大人在YouTube上很活跃

加拿大人是YouTube上创意者的很重要一群。据瑞尔森大学的报告发现，YouTube创作者仅在加拿大就创造了2万8千个全职工作。

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在全球范围内，收入超过10万美元的频道数量逐年攀升40%。

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Photo by whereslugo on Unsplash

教育和DIY视频

最后，苏珊·沃西基认为，开放导致学习。她作为两个老师的女儿和一个终身学习者，特别受鼓舞地看到像《万物起源》、《手动做世界》、《埃迪·吴》和《卓越是乐趣》这样的教育类节目把YouTube变成了世界上最大的教室。

“每次我遇到新的人，问他们关于YouTube的事情，我都会听到一个关于他们在网站上学到的东西的故事。YouTube是如何帮助一个学生完成数学作业，一个妈妈修理坏了的车库门，或者一个员工掌握了一项新的工作技能。”YouTube首席执行官苏珊·沃西基
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YouTube上教育和DIY视频是最近大幅增长的热点。这些没有争议的内容叫好又叫座，也是YouTube专注推介的内容方向。

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