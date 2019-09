加拿大著名小说家阿特伍德新作《遗嘱》未出版已入围布克奖与吉勒奖

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

连文学评论界人士都觉得惊奇,一本还没有正式出版的小说,已经进入了英国久负盛名的布克文学奖终选短名单,以及加拿大吉勒奖长名单。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

玛格丽特·阿特伍德今年79岁,这部《遗嘱》是她44年前的小说《使女的故事,Handmaid’s Tale>的续集。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布克奖的评委在声明中表示,阅读这部巨作但却无法分享的感觉很奇怪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布克奖评选的范围是每年10月前出版的小说。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同时,《遗嘱》将在9月10日正式发布,大家可以在书店以及网站购买。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Booker Prize 2019 shortlist: Our guide to this year’s authors from Margaret Atwood to Salman Rushdie https://t.co/45zkybyN9W

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

— The Independent (@Independent) September 3, 2019