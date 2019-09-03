加拿大著名小说家阿特伍德新作《遗嘱》未出版已入围布克奖与吉勒奖

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《遗嘱，The Testaments》将在9月10日正式上架。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

连文学评论界人士都觉得惊奇，一本还没有正式出版的小说，已经进入了英国久负盛名的布克文学奖终选短名单，以及加拿大吉勒奖长名单。

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玛格丽特·阿特伍德今年79岁，这部《遗嘱》是她44年前的小说《使女的故事，Handmaid’s Tale>的续集。

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布克奖的评委在声明中表示，阅读这部巨作但却无法分享的感觉很奇怪。

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布克奖评选的范围是每年10月前出版的小说。

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同时，《遗嘱》将在9月10日正式发布，大家可以在书店以及网站购买。

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Booker Prize 2019 shortlist: Our guide to this year’s authors from Margaret Atwood to Salman Rushdie https://t.co/45zkybyN9W 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — The Independent (@Independent) September 3, 2019 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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小说《使女的故事》前年被Hulu改编为电视剧，并大受欢迎。而这几年，随着美国反堕胎势力抬头，多州通过严厉的反堕胎法案，这部作品重新成为女性身体自由抗争的代表作品，很多抗议者都穿着使女的标志性红袍子白帽子参加游行。

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而在同一天，加拿大文学最高奖吉勒奖公布了今年入围作品长名单，《遗嘱》也在其中。吉勒奖每年选出一部加拿大虚构作品，奖金达到10万加币。

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