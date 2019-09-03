十四名新不伦瑞克省新民主党候选人转向绿党

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星期二（9月3日）下午，14名新不伦瑞克省新民主党的前候选人在蒙克顿市共同召开新闻发布会，宣布他们退出新民主党，转而支持省绿党和加拿大联邦绿党的决定。退党并转投其他党的事在加拿大联邦政坛和省政坛都时有发生，但是像这样十四人集体“跳槽”极为罕见。

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新民主党全国委员会在大西洋四省的代表理查森（Janathan Richardson）也在十四人当中。他们在声明中不仅宣布支持加拿大绿党，还鼓励“所有新民主党人，所有新不伦瑞克人和所有加拿大人都在今年大选中投票给绿党”。

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绿党已经在超过一半的新不伦瑞克省选区任命了候选人，因此目前还不清楚这十四人是否会代表绿党参选。

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新民主党到目前为止还没有在该省任命一个候选人。今天的新闻发布会意味着至少这十四个人已经对该党关上了门。他们说，新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）自2017年当选党领袖以后一次也没有去过新不伦瑞克省。

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新民主党目前在全国的选民支持率为13%左右。该党自2005年以来在新不伦瑞克省没有过候选人当选。而绿党的影响力在扩大。2018年省选时，该省绿党赢得三个席位。

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（RCI with CBC News, Chatharine Tunney, Chris Hall）

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