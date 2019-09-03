原住民历史中文译作出版取消：加中关系紧张最新牺牲品

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萨斯喀彻温大学教授Keith Carlson成为加中关系紧张最新“受害者”。而专家表示，加拿大人不要期待这种关系会很快好转。

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Keith Carlson是北美著名的原住民文化历史研究专家。他的四本著作正在被翻译成中文 —— 这个历时两年的计划接近完成。原本今年9月，全中国的大学、图书馆都会收到这系列译作。

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但是，在上周六，他接到了中国出版社的邮件，计划被取消了。这家出版社还说，不愿让人看到他们和加拿大方面合作。

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他对记者说，他感觉非常沮丧，阅读邮件的时候，“心直往下沉”。

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他也对四名与他合作的中国翻译感到可惜。但是，他不愿意透露四位译者的姓名，担心会他们会受到影响。

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他还希望加拿大政府意识到，加中关系交恶是全方位的。

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多伦多大学教授Lynette Ong表示，华为公司孟晚舟引渡美国事件令加拿大被夹在了中国和美国两个大国之间。

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Ong还认为，北京目前正急于解决香港的抗议以及与美国的贸易战，加中关系并不是他们关注的重点。

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