特鲁多何时宣布大选日期很有讲究

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加拿大今年大选的日期已经被定在10月21日星期一，但加拿大自由党政府总理特鲁多直到9月初劳动节长周末结束还没有宣布什么时候开始全国大选的竞选。

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执政党特权

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加拿大政坛观察家们指出，执政党与反对党相比有一个重要的特权，这就是什么时间开始全国大选的竞选阶段由执政党政府总理决定。

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在决定大选的竞选阶段从哪一天开始后，执政党总理需要前往总督府，请求加拿大礼仪上的国家元首英国女王在加拿大的代表、加拿大总督批准其解散议会举行全国大选的请求。

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36-50

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根据加拿大现行的选举法，投票前的竞选阶段最短不得少于36天，也就是说自由党政府总理特鲁多最晚必须在9月15日星期日宣布解散议会进入全国大选。

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加拿大选举法还规定，大选前的竞选阶段最长不得超过50天，这意味着进入9月份后特鲁多在9月15日之前的任何一天都可以宣布开始全国大选。

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短竞选好处

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加拿大政坛分析家们认为，一般来说执政党希望大选前的竞选阶段时间短一些。竞选阶段短的好处首先是可以避免夜长梦多和节外生枝的问题。最近的一个例子是2015年时任保守党政府总理哈珀在大选投票日前78天宣布开始全国大选的竞选阶段，这加拿大近代史上时间最长的大选竞选的结果是让特鲁多领导的自由党后来居上，赢得大选胜利成为执政党。

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大选竞选阶段短第二个好处是可以让执政党政府的各部部长们有时间到加拿大全国各地去撒糖、宣布各种各样的投资和拨款项目，显示执政党政府是多么关注选民利益、在积极的为选民们谋福利；换句话说是花纳税人的钱让执政党比反对党提前进入竞选阶段。根据加拿大选举法，一旦宣布开始全国大选，执政党政府必须停止对选民的撒糖行为。

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长竞选好处

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不过进行较长时间的大选竞选也不是没有好处。首先是执政党有时间对那些在竞选过程中可能会成为负面题目的问题进行灭火处理，即便不能彻底解决问题也要做到降低危害程度。

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其次是如果执政党的竞选资金雄厚而反对党却囊中羞涩，则长时间竞选阶段会让反对党由于竞选资金捉襟见肘而处于劣势，特别是在竞选的最后两个星期出现缺钱做广告的问题。

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最后2星期定胜负

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政治专家们的共识是，大选前的竞选阶段不管时间是长还是短，最关键的是投票前的最后两个星期；因为多数加拿大选民是在这段时间里才真正开始关注各个政党的竞选纲领和候选人的表现，才是他们做出如何投票选择的时候。

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这就是为什么这次大选竞选阶段仅有的两次加拿大主要政党领袖的电视辩论都被定在离大选投票日两个星期之内的时间里。英语电视辩论的时间被定在10月7日星期一，而法语电视辩论的时间是10月10日星期四。

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加拿大广播公司英语和法语电视台会实况转播这两次加拿大主要政党领袖的电视辩论。

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RCI with Salimah Shivji · CBC News

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