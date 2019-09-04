保守党已在所有选区有自己的候选人

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加拿大联邦保守党已成为主要联邦政党中第一个完成在所有联邦选区选定代表自己政党角逐联邦议会议员候选人工作的政党；其中有105人是女性候选人，差不多占了保守党议员候选人总数的三分之一。

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加拿大联邦议会现在共有338个议席。

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总理特鲁多的执政党自由党则在276个选区中选定了代表自由党的议员候选人，也就是还差20%的选区没有选定自由党的候选人。

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新民主党则在180个选区选定了自己的议员候选人。

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加拿大各政党命名自己议员候选人的截止日期是9月30日，大选投票日是10月21日星期一。

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加拿大联邦保守党不但在遴选候选人方面走在前面，而且在筹集竞选资金方面也远远领先于其他政党。竞选资金雄厚的保守党已经开始花钱做电视广告，还租凭了供保守党领袖谢尔和其竞选团队在加拿大全国各地穿梭竞选的专机。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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