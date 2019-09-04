(Sean Kilpatrick/Canadian Press)

加拿大央行维持基准利率不变，还是 1.75%

作者 黎黎 |
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发表 2019年9月4日（星期三）15:35
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尽管 “贸易冲突升级” 已开始对加拿大经济带来影响，加拿大央行仍决定把基准利率维持在 1.75％。

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加拿大央行 – 加拿大银行周三（9月4日）表示，尽管国际贸易存在不确定性，但经济的增长将保持稳健。

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加拿大广播公司报道说，在权衡利弊之后，央行决定至少在目前把利率保持在原来的水平。

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加拿大央行行长 Stephen Poloz （PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK）

权衡利弊

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央行在报告中表示，加拿大经济正在以接近潜力的速度发展，通货膨胀率在预定的目标范围内，然而，不断升级的贸易冲突和相关的不确定性正在对全球和加拿大经济造成影响。

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央行指出，出口在增长，房地产市场出现反弹迹象，雇员的工资也在上涨。

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另一方面，由于贸易战，商业投资正在减弱，央行认为加拿大经济将在今年下半年放缓。

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加拿大央行表示，在这种大背景下，目前货币政策的刺激程度仍然是合适的。

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央行的说法就是，现在的基准利率是可以的，但已准备好根据需要进行调整。

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央行观望

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加拿大中央银行每年就基准利率举行 8 次会议。

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从广义上讲，在需要刺激经济时，央行会降低利率，在需要抑制通货膨胀时，央行会提高利率，央行基准利率的升降会影响商业银行的房贷利率和存款利率，通常是向同样方向变动。

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央行上一次提升利率是在 2018  年 10 月，自那时以后就一直没有变动。

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不过，由于贸易战带来的伤害，目前世界各地的央行都在降低利率。

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到目前为止，加拿大央行一直能够保持观望态度，但有专家认为这可能不会持久。

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PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / RYAN REMIORZ

降息和不降息

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道明银行（TD Bank）的经济学家布莱恩·德普拉托（Brian DePratto）属于认为央行将会很快降息的一派。

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他说，如果阅读央行报告的字里行间，几乎每一个正面的说明都会被一个限定词来平衡，即便加拿大央行没有就 10 月份的利率走向透露任何信息，但我们认为降息是有可能的。

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但也有专家认为央行不会很快降息。

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抵押贷款经纪公司 Canwise Financial 的总裁詹姆斯•莱尔德（James Laird）周三表示，他在银行的声明中没有看到任何暗示央行急于降低利率的迹象。

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莱尔德表示，央行今天的宣布，对那些认为下个月可能降息的预测会泼上一些冷水。

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加元上升

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(Mark Blinch/Reuters)

货币投资者们同样对加拿大央行将会在近期内提升利率持怀疑态度。

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在所有条件相同的情况下，降息对一个国家的货币来说是不利的，因为此举会降低本国货币的投资价值。

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因此，如果行内人士认为央行即将降息，货币通常会下行。

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但这并不是星期三的情况，在加拿大央行维持基准利率不变的决定出台后，加元上涨了三分之一美分，这表明货币投资界并不认为加拿大央行会在近期内下调基准利率。

（Pete Evans / CBC）

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