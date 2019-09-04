加拿大新任驻华大使是一位管理咨询专家

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加拿大政府任命鲍达民（Dominic Barton）为新任驻华大使。鲍达民是加拿大财政部经济发展顾问委员会主席，也是受到总理特鲁多信任的经济顾问。他在2018年以前是美国管理咨询公司麦肯锡的总经理，曾作为该公司驻亚洲总裁在上海工作过几年（2004-2009），还与人合作出过一本关于他的中国经验的书。

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加拿大驻华大使的职位自今年1月麦家廉（John McCallum）被解职后就一直空缺。这项任命需得到中方认可后新大使才能前往北京上任。鲍达民已发表声明表示自己深感荣幸。

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鲍达民下个星期将满57岁。由于父亲是传教士，他在乌干达出生并长到7岁。CBC报道说，外长弗里兰德（Chrystia Freeland）上个月在和中国外长王毅会面时已经告知这项任命。但是如果自由党输掉大选，新政府是否会任命另一人还是未知数。

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在麦家廉之前担任加拿大驻华大使的赵朴（Guy Saint-Jacques）表示，这是一个“有意思的选择”。据他透露，特鲁多其实在他卸任时就想让鲍达民代替他，但是那一次鲍达民拒绝了。

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赵朴说，鲍达民不会说中文，但是他过去在中国的工作使他在中国官员中有很好的人脉。不过在目前的情况下，赵朴并不认为他比一个职业外交官有更大的施展空间。

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（RCI with CBC News, Katie Simpson，Radio-Canada）

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