加拿大新民主党处境艰难：经费不足，候选人难觅

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加拿大新民主党本星期公布了竞选口号，并上传了党领袖贾格米特.辛格（Jagmeet Singh）的英法语竞选视频。辛格在英语版视频中说：“人们说我和其他党领袖不一样。我确实不一样。我不为富豪服务，不认为政府应该为他们谋利益。我坚信政府应该为我们大家服务：资助医疗体系，降低生活成本，应对气候变化。我们不会光说不做，这就是不同。”

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为了在刚刚通过世俗化法案的魁北克省赢得选民好感，辛格在法语版视频的开头还破例解下了包头巾，在视频中所传达的信息也不仅仅是英语版的翻译。他在继续强调他和其他党领袖不同之余还表示：“和你们大家一样，我唯一的身份认同是我的自豪感，没有恩赐，没有遗产。我见过足够多不公正的事，因此我学会了战斗。现在，我已经做好了为你们而战的准备。”

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新民主党陷于低谷

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此时新民主党正陷于低谷。《多伦多星报》的资深政治评论人士埃贝尔（Chantal Hébert）说，她自七十年代末开始报道联邦大选，从来没有看到过新民主党处境如此困难。她形容说，该党现在已经成为加拿大联邦政坛的“濒危物种”。这种状况如果持续下去，它在大选结束后甚至有可能成为“濒临灭绝物种”。

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埃贝尔说，辛格过去的政坛经验仅限于省议会，当选新民主党领袖时还不是联邦议员。他在进入联邦政坛前是安省新民主党的副党魁。而安省新民主党只是该省议会的第三大党。新民主党过去也有过从省政坛转到联邦政坛的领袖，例如辛格的前任穆凯尔。但是穆凯尔在魁北克省担任过部长，在联邦政坛也是先当了一段时间议员以后才被选为党领袖。

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财政拮据

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新民主党面临的另一个困难是经费。埃贝尔说，她报道联邦大选将近四十年，这是第一次看到新民主党的竞选和其他党不在一个起点上。竞选期间要奔波于全国各地的党领袖通常会包下一架飞机，供他和幕僚以及追踪报道的媒体记者使用。但是辛格今年只能包一辆大巴，偶尔租一架飞机。

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新民主党过去也有过经验不足或能力不够的党领袖，例如1989年到1995年的党领袖麦克劳克林（Audrey McLaughlin）。她领导的新民主党在1993年联邦大选中丢掉了35个席位和议会正式政党的地位。但是埃贝尔说，她比辛格幸运的是，当时的加拿大法律还没有禁止企业和团体的政治捐款。每到大选，工会总是会对新民主党慷慨解囊。

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由于自由党和保守党的选民支持率一直不相上下，目前已有分析人士预测，今年的大选很可能会产生一个由两党之一领导的少数政府。这就意味着执政党必须和小党结盟才能保住政权。辛格已经表示，如果是保守党组建少数政府，他不会与之合作。

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但是埃贝尔说，现在说这话还太早。少数党没有盟友会很快垮台，这意味着必须再次召集大选。以新民主党现在的状况，很难想象它能在这么短时间内重整旗鼓再来一次选战。

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那么在变成政坛“频临灭绝物种”和支持政治理念背道而驰的对手之间，辛格会如何选择呢？选民到10月21日才会投票，选情还有大反转的机会。至少他目前还不用做这个艰难的决定。

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新不伦瑞克新民主党前候选人集体退党

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就在辛格竞选视频发布的同一天，新不伦瑞克省的十四名省级新民主党前候选人一起宣布退党并加入绿党阵营，其中包括联邦新民主党全国委员会在大西洋四省的代表理查森（Jonathan Richardson）。C，他在新闻发布会上表示，代表这个省进步力量的是绿党。如果他想为省民做点事，就只能加入绿党。

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辛格到目前为止还没有在该省和爱德华王子岛省任命一个候选人。他在2017年当选党领袖以后也从来没有去过新不伦瑞克省。理查森等人对他似乎完全放弃新不伦瑞克省感到不满。

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实际上，全国338个选区中，新民主党还有将近一半没有任命候选人，是所有联邦政党中候选人最少的。除了新不伦瑞克省和爱德华王子岛省以外，该党在努纳武特和西北特区也没有一个候选人。在魁北克省的78个选区中只任命了29个候选人。

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今后两个星期内，总理特鲁多随时可能宣布联邦大选正式开始。任命候选人的最后期限是9月30号。拖到那时才被任命的候选人，竞选时间会比对手少好几周。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada, Christian Noël, Chantal Hébert）

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