让步：林郑月娥将宣布撤回送中法案

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星期三晚上香港特首林郑月娥宣布撤回逃犯条例，也就是香港示威者所称的“送中法案”。

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北京的决定

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有报道说林郑月娥曾经建议撤回送中法案、但被北京中央政府拒绝。在劳动节长周末期间路透社报道说，有录音显示香港特首林郑月娥曾在与商界人士私下会晤时说如果她有选择会立即向港人道歉并辞职，言外之意是北京政府不让她这样做。

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所以，现在宣布撤回送中法案显然是北京中央政府做出的决定。

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香港特首林郑月娥虽然在星期三的视频讲话中还承诺在现有体制内核查警方是否对示威者过度使用暴力的问题、并承诺倾听示威者的诉求，但这些都没有达到示威者要成立独立调查委员会调查警方对示威者施暴和警黑勾结的问题、以及要在香港实行民主制度的要求。

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问号

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一些香港政界人士认为，宣布撤回送中法案确实是满足了示威者的一个主要诉求，但是否太迟、太少仍然是个问号。因为三个月前香港示威刚刚开始时的诉求是反对送中法案，但随着后来香港警察暴力镇压和大量逮捕示威者，示威者的主要矛头已经转向当局暴力对待示威者的问题。

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加拿大广播公司资深记者Adrienne Arsenault 在香港发回的报道说，香港民众中会有人认为，港府同意撤回送中法案是一个重要让步，可以停止示威了；但也会有香港人认为其他一些主要诉求仍然没有得到回音，应该再接再厉继续示威。

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实际上香港反送中示威领导人之一的黄之锋发推特表示，香港人已经付出了7人死亡、1200人被捕的代价，港府现在撤回送中法案太迟了，也远远不够。

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国际关注

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不过，香港股市对这一局势发展立即做出积极反应。在林郑月娥将宣布收回送中法案的消息传出后，星期三香港股市立刻窜升超过4百点，其中房地产开发公司的股票升幅最大。

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香港6月份开始的反送中示威已经持续了近3个月，面对港府和北京政府的不妥协强硬立场，香港示威者也采取了坚持示威、和示威多元化的策略。两方的对峙让香港局势继续动荡。

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美中贸易战似乎也成为中国政府处理香港问题时的一个考虑因素。美国总统特朗普曾表示，如果中国想与美国达成贸易协议，就要妥善处理好香港问题。

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有三十万加拿大人在香港居住，加拿大政府对香港局势也感到严重关切。

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