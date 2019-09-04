跨山输油管的新障碍：加拿大联邦上诉法院同意受理质疑内阁批准决定的上诉

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加拿大联邦上诉法院同意受理跨山输油管扩建项目反对者提出的上诉。由原住民团体和环保团体组成的上诉者希望法院像一年前一样，再次否决联邦政府内阁批准输油管扩建项目的决定。

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在针对这项决定的十二起上诉案中，联邦上诉法院接受了六起，并将同时进行审理。法院星期三（9月4日）说，鉴于此案涉及到重大公众利益，因此将设下期限，尽快审理。

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一年前，联邦上诉法院的裁决推翻了政府批准跨山输油管扩建的决定，理由是国家能源局对该项目的环保评估和政府的原住民咨询不过关。不过这一次，法院没有接受关于能源局环保评估敷衍了事的控告。

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还有一起上诉提出，既然现在跨山输油管由政府拥有，那么再由政府批准就有了利益冲突。法院也没有接受这起上诉。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker）

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