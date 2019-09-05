多里安飓风将在本周末抵达加拿大大西洋沿岸

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的一位专家说，飓风多里安将在本周末抵达加拿大大西洋沿岸。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司的气象学家蒂娜·辛普金（Tina Simpkin）表示，在接近大西洋沿岸时，多里安仍将具有 1 级飓风的强度，但现在要确定这场风暴的路线和强度还为时过早。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，我们必须随时监控，尤其是在接近周末的时候，这场飓风将会带来大量降雨和强风。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国国家飓风中心 （The National Hurricane Center）表示，星期三（9月4日）东部时间上午11点，多里安风暴的强度为 2 级飓风，最大持续风速为每小时 165 公里，正在以 15 公里/小时的速度向西北偏北的方向移动，距离佛罗里达州 Daytona Beach 东北约 140 公里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境部目前尚未发布任何针对加拿大大西洋沿岸省份的天气警报。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada