特鲁多：中国政府用任意关押来达到政治目的

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加拿大总理特鲁多表示，中国政府以任意关押为手段来达到自己在国际上和国内的政治目的，这种施压方式不仅对加拿大，而且对加拿大的盟国来说也是令人担忧的，这是国际社会无法接受的行为方式。

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特鲁多是星期四（9月5日）在和《多伦多星报》编辑部人员见面时说这番话的。当时他被问到对中国外交部发言人对加拿大的最新一轮指责如何反应。

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特鲁多说，加拿大必须中国进行经贸往来，同时也必须保持清醒。我们为被捕加拿大人、为加拿大农产品出口积极与中国政府接触，但同时也要表明我们对他们的行为的看法。

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加拿大政府经济顾问鲍达民（Dominic Barton）刚刚被任命为新任驻华大使。中国外交部发言人在表示中方已经同意这项任命的同时“敦促加方反省错误，认真对待中方严正立场和关切，立即释放孟晚舟平安回国”。

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中国政府也已任命丛培武为新任驻加拿大大使。前大使卢沙野已离任。丛培武自2014年起担任中国外交部北美大洋洲司司长，曾任中国驻英国大使馆代办和公使衔参赞。

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（RCI with CP，Mike Blanchfield）

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