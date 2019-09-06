特鲁多不参加Munk/Maclean’s/Citytv辩论

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加拿大总理特鲁多虽然同意参加由政党领袖电视辩论组委会安排的两场电视辩论，也同意参加由魁北克TVA法语电视台建议的第三场政党领袖电视辩论，但拒绝参加Munk and Maclean’s/Citytv电视辩论。

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自由党对此给出的解释是，由政党领袖电视辩论组委会安排的电视辩论会有很多电视台、广播电台、网络平台的直播传送，可以让尽可能多的加拿大选民收看，而Munk and Maclean’s/Citytv则是上次大选时保守党政府支持的辩论模式，目的是让尽可能少的加拿大选民有机会收看。

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参加由政党领袖电视辩论组委会安排的两场电视辩论实况转播和现场报道的电视媒体有加拿大广播公司英语新闻网，加拿大广播公司法语新闻网，环球电视新闻网，CTV新闻网；平面媒体有多伦多星报系统，HuffPost Canada和HuffPost Quebec, La Presse, Le Devoir，L’Actualité。

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Munk and Maclean’s/Citytv定在10月1日举行，加拿大的外交政策是一个重点辩论题目。到目前为止保守党领袖谢尔、新民主党领袖辛格和绿党领袖Elizabeth May都承诺参加这一电视辩论。

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在2015年大选期间，作为反对党自由党领袖的特鲁多曾参加过Munk and Maclean’s/Citytv辩论，与时任执政党保守党领袖哈珀、时任新民主党领袖Thomas Mulcair 、和绿党领袖 Elizabeth May同台唇枪舌剑。

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RCI with David Cochrane · CBC News

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