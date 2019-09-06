紧张应对：多里安飓风星期六到加东海岸

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

目前正肆虐美国东部沿海的多里安飓风预计会在星期六下午抵达加拿大大西洋沿岸的新斯科舍省，届时会有12个小时的暴风、暴雨天气过程。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多里安飓风在横扫加拿大东部沿岸地区时虽然比在美国东部沿海地区时的风力明显减弱，但仍然会有一级飓风或者是强热带风暴的破坏力，风速会达每小时130公里、并带来大量降雨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新斯科舍省供电系统负责人Karen Hutt表示，已经准备好紧急修复供电系统的人力和物力准备，其中一些供电系统维修技工来自相邻的布伦瑞克省和魁北克省。不过Karen Hutt告诫新斯科舍省居民要做好较长时间电力供应中断的准备，因为风速超过每小时一百公里的风暴肯定会带来供电线路受损的问题，而修复工作要等到风暴过去后才能开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了新斯科舍省之外，加拿大大西洋沿岸的新布伦瑞克省、爱德华王子岛省和纽芬兰省的部分地区也会遭遇多里安飓风带来的风速超过每小时一百公里、降雨量超过1百毫米的暴风暴雨天气。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada