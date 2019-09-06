美网女单决赛：19岁加拿大新秀对阵37岁网坛传奇，谁赢都创造历史

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星期四晚上，19岁的加拿大网坛新秀卞卡·安德烈斯库 （Bianca Andreescu）赢了美国网球公开赛的半决赛。她将在星期六下午四点，与37岁的网坛传奇塞雷娜·威廉姆斯对阵，争夺美国网球公开赛的女子单打冠军。

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加拿大媒体对虽然年轻但表现出成熟与大将风度的卞卡称赞有加，并认为无论两人谁赢都会创造历史。

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卞卡·安德烈斯库出生在安大略省，她的父母是来自罗马尼亚的移民 —— 媒体的报道中，喜欢描述他们二十多年前，提着两只皮箱来到加拿大，为的是给他们的孩子们一个更好更自由的未来。

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如果卞卡赢得这场比赛，她将是加拿大第一位赢得网球大满贯赛事的球员，而且，是历史上鲜有的不到20岁就获此殊荣的球员。

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而今年37岁的塞雷娜已经是一个孩子的母亲，她获得过23个大满贯冠军头衔，包括六次美国网球公开赛女子单打冠军。而且，如果赢得周六的美网女单冠军，将会令塞雷娜成为历史上获得大满贯赛事冠军头衔最多的队员，是当之无愧的世界最伟大网球运动员之一。

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一位是久负盛名、雄心勃勃的老将，一位是蓄势待发、气势逼人的新秀，无论谁赢得比赛，肯定都会吸引世界各地的球迷观看这场比赛。

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