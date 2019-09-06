阿特伍德谈《遗嘱》：回看历史，极权必将溃败

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《使女的故事》续作《遗嘱》（the Testaments）将于下周二出版，但已经获得英国布克奖提名。

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国际著名的加拿大作家玛格丽特·阿特伍德今年11月将庆祝自己的80岁生日，而她给自己的生日礼物是出版了新作《遗嘱，The Testaments》—— 这是她发表的第18部长篇小说，是她的反乌托邦小说《使女的故事》（1985年）的续集。

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这部作品还没有正式发表，就已经进入了英国布克文学奖的短名单，以及加拿大小说吉勒奖的长名单。

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阿特伍德：历史上的极权政府都溃败了

阿特伍德在谈到《遗嘱》的时候表示，80年代末，柏林墙倒塌，人们说，冷战结束了，一段历史结束了，让我们去购物吧，资本主义胜利了。之后的十年，人们觉得，用不着担心女性权益了，我们要有的全有了。但是，九一一事件之后，我感到社会在逐渐走向保守。经历过布什时代 —— 现在看来那还是温和保守主义。虽然奥巴马时代，把这个过程暂时缓和了一下，但还是进入了极端保守思潮的特朗普时代。

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她语重心长地说，有人觉得，进步主义将是社会的唯一方向，那是历史读得不够多。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国总统特朗普当选引起自由派的集体担忧。2017年，制作公司Hulu将阿特伍德1985年的小说《使女的故事》拍成了电视剧集，玛格丽特·阿特伍德是这部剧集的顾问，甚至还客串了其中一个角色。

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这部剧集播出之后，大受好评。目前，已经确定会开拍第四季。

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不过，值得留意的是，剧集只有第一季是根据阿特伍德的小说改编，之后，就属于Hulu原创了。根据电视剧集《使女的故事》制作人的说法，他们目前已经在积极联络阿特伍德，希望把《遗嘱》中的内容融合进新的剧集里。

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而自从特朗普上台，从最初的女性大游行，到之后反对各州严控堕胎法律出台，大家都可以看到身穿使女大红长袍的抗议者 —— 显然阿特伍德描述的使女服装已经成了女性遭受压迫的象征。

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阿特伍德说，我觉得，她们非常聪明。她们就那样在那里，很安静，你也不能以着装不当而驱赶她们，但这身衣服传达的信息，大家都清楚。

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四十四年前出版的《使女的故事》其背景是美国面临大规模的环境问题，生育率越来越低。在原教旨极右势力暴力夺取政权之后，民主的美国变成了一个极权清教徒式的基列共和国。

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小说主人公是使女琼（June），她曾经是出版社的编辑，却沦为了替统治阶层指挥官佛雷德（Fred）生育孩子的工具。在基列共和国，女性被逐渐剥夺了一切权利，包括拥有房产、信用卡、甚至读书识字。所以，在小说里，琼被称为Offred（意思是佛雷德家的）。

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多年之后，这些录音被一间大学的研究者发现。

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自出版以来，《使女的故事》从未停止过重印，并且被改编为电影，舞台剧，甚至舞剧。可以说，它是一部真正的经典，历经时光，依然与社会紧密关联，比如环境问题，女性权益，而且依然拥有巨大的影响力。

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《遗嘱》讲述了一个怎样的故事？

几十年来，人们不断追问阿特伍德，后来呢？后来怎么样了？琼的命运如何了？

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阿特伍德说，历史上，所有极权政权都将崩溃。我们从《使女的故事》就已经知道，基列共和国最终崩溃了，但是，它是如何崩溃的，这是《遗嘱》要探讨的。

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根据提前透露的信息，《遗嘱》是三位女性的自述。而这三位女性分别是《使女的故事》中出现的莉迪亚婶婶，她负责管理使女们，把她们指派给不同的指挥官；也负责教育培训她们如何遵从指示，为指挥官生孩子。

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按照小说，莉迪亚婶婶是一名前法官，她依靠收集指挥官们不可告人的秘密，而拥有权力。

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另外的两位叙述者是琼的两个女儿。一个叫做阿格尼丝(Agnes)，她是琼作为使女，为指挥官佛雷德以及指挥官太太塞莱纳生下的女儿，成长在基列共和国 —— 作为女孩，从小不允许读书识字，而是学习针织和家务，唯一的目标是生儿育女。另一个女儿叫做戴西（Daisy），她是琼的大女儿。小时候逃离了基列共和国，在加拿大被人收养，她从不知道自己亲生父母的身世，也不知道自己还有个妹妹。

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究竟这些叙述如何展开？还是需要读了小说才能了解的。

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