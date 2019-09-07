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谷歌AMP Stories新用法，将体育赛事花絮视频汇聚成集

作者 沈二 |
china@rcinet.ca
发表 2019年9月7日（星期六）03:41
更新 2019年9月7日（星期六）06:35
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作为一种颇有潜力的开放网络视觉叙述方式，谷歌AMP Stories 在技术上已经基本具备了应用的基础，而如何创造性地使用这项技术已经是谷歌下一阶段的重点。

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谷歌AMP Stories和媒体密切相关，填补了开放网络上结集成册的连续性互动视觉体验， 原本的第一目标是应用在媒体和新闻单位的事件和新闻讲故事的方面。华盛顿邮报就推出了一系列使用谷歌AMP Stories的新闻视觉故事，例如讲述亚马逊野火和香港示威游行的独立故事。

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而谷歌AMP Stories也在其他方面获得了拓展，最近在体育赛事焦点回顾上就得到了一些新颖的应用。

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谷歌搜索研究者Mordy Oberstein在推特中说，他注意到美国职业棒球大联盟的比赛中间，比赛的花絮集锦就已经同步汇总成谷歌AMP Stories的格式。

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作为突发新闻和信息的来源…当有多个元素我们想要聚集在一起。将报道、摄影、视频和动画结合起来，这给读者在搜索我们的报道时提供了一个更直观的切入点。Greg Manifold，《华盛顿邮报》设计总监

虽然目前不清楚这是一个自动程序的贡献还是依赖人工编辑。但是可以看到自动更新的可能性很大。因为在比赛进行中该花絮集锦就已经开始同步发布，其背后没有强大自动技术支持很难做到这样即时。

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这种呈现方式也为谷歌AMP Stories的格式提供了另一种可以参考的应用形式，及花絮和焦点回顾。

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开放网络的视觉叙事

谷歌一直强调，AMP故事会让读者沉浸在快速加载的全屏体验中。这包括计算机界面和手机界面。而手机界面其实是AMP故事的重点对象。

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谷歌称，AMP故事能轻松创建视觉叙事，具有引人入胜的动画和可点击的互动。

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和其他Stories的模式，例如，Facebook Stories、Instgram Stories相比，AMP故事的优势在于它是开放网络的一部分，人人都可以在自己的网站上尝试。在网络上自由共享和嵌入，而不局限于封闭的生态系统或平台。

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谷歌表示，AMP stories为内容发布者提供了一种以移动为中心的格式，以视觉丰富、易于理解的方式发布新闻和信息。

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文章分类：因特网与科技
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