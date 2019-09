来自移民家庭的安德烈斯库，赢得加拿大历史上第一个大满贯冠军

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

刚刚过去的周末,加拿大谈论最多的恐怕就是周六结束的美国网球公开赛,卞卡·安德烈斯库创造历史,拿下了加拿大第一个大满贯冠军。

加拿大19岁的新秀安德烈斯库(Bianca Andreescu)以2:0击败了美国网坛传奇塞雷娜·威廉姆斯。两局的比分是6比3,和7比5。

一年前,安德烈斯库甚至没有进入美网公开赛的及格赛。本赛季之前,她的世界排名为第152位。而在赢得美网冠军之后,她的排名上升到了第五位。

她说,看来我要把目标定高一些了,比如进入世界排名前三位。

而在夺得美网冠军之后,她引起了全球媒体关注。包括加拿大总理特鲁多在内的政界以及体育界人士都在推特上祝贺她夺冠。

Congratulations @Bandreescu_! 🇨🇦 You’ve made history and made a whole country very proud. #SheTheNorth https://t.co/W98v1lUN9o

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 September 2019