获得美网女单冠军之后，安德烈斯库在纽约洛克菲勒大厦顶层接受媒体集体采访。 (AP Photo/Charles Krupa)

来自移民家庭的安德烈斯库，赢得加拿大历史上第一个大满贯冠军

作者 梁彦 |
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发表 2019年9月9日（星期一）11:11
更新 2019年9月9日（星期一）14:40
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刚刚过去的周末，加拿大谈论最多的恐怕就是周六结束的美国网球公开赛，卞卡·安德烈斯库创造历史，拿下了加拿大第一个大满贯冠军。

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加拿大19岁的新秀安德烈斯库（Bianca Andreescu）以2：0击败了美国网坛传奇塞雷娜·威廉姆斯。两局的比分是6比3，和7比5。

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一年前，安德烈斯库甚至没有进入美网公开赛的及格赛。本赛季之前，她的世界排名为第152位。而在赢得美网冠军之后，她的排名上升到了第五位。

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她说，看来我要把目标定高一些了，比如进入世界排名前三位。

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而在夺得美网冠军之后，她引起了全球媒体关注。包括加拿大总理特鲁多在内的政界以及体育界人士都在推特上祝贺她夺冠。

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在周六的比赛中，她表现出了超乎年龄的成熟与网球技艺。而小威在周六比赛中表现差强人意，失误频频。尽管在第二局中，小威在1比5落后的情况下，一直追成5比5平，可惜还是在安德烈斯库稳定发挥中败下阵来。

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网坛评论人士称，安德烈斯库有成为网坛冠军的全副武器：威力的发球，变化多端的底线扣杀，以及她稳定的心理和好胜心，令她看着比同龄球员要成熟很多。

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她还说，小威是她的偶像，而很多人也认为，她的打球风格与小威非常接近。

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安德烈斯库与威廉姆斯在领奖台上。 (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)

她与她的教练都表示，尽管赢得美网冠军，但是，未来的路还很长，需要她继续脚踏实地。

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安德烈斯库出生于安大略省密西沙加市，今年六月份才度过她的19岁生日。她的父母来自罗马尼亚，1994年移民加拿大。他们曾在接受采访时表示，移民加拿大是为了给自己的孩子们更好的未来。

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安德烈斯库从小喜爱运动，最终决定选择网球。她说，我非常努力，艰难时刻选择不要放弃。

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相关阅读：美网女单决赛：19岁加拿大新秀对阵37岁网坛传奇，谁赢都创造历史

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（视频：安德烈斯库夺冠瞬间/CBC）

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