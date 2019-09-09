一个小女生能改变未来吗？格蕾塔·桑伯格手举“为气候危机罢课”的标语。 (Daniel Reinhardt/dpa via AP)

瑞典环保人士格蕾塔·桑伯格将到访蒙特利尔：比希望更重要的是行动

作者 梁彦 |
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发表 2019年9月9日（星期一）17:29
更新 2019年9月9日（星期一）17:43
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16岁的格蕾塔·桑伯格目前人在纽约，准备参加9月下旬的联合国全球气候大会。

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经过15天航行，格蕾塔在828日乘帆船到达纽约。这些天，格蕾塔也在参与北美各项活动，传播气候变化危机，必须立即行动的概念。

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在抵达纽约接受访问的时候，她提到了现任美国总统、气候变化的否认者特朗普。

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她说，我不明白，为什么人们总要问道他。我对他的忠告就是，听科学家的 —— 而我也知道他听不进去。如果那么多人试图说服他，气候变化是真实存在的，但都没有效果，我也不觉得我能说服他。我能做的，就是把气候灾害的信息传递出去，让更多的人了解，抗议，逼迫政府采取行动。

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8月14日，格蕾塔从英国普利茅斯港出发，使用无排放帆船横渡大西洋。 (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

出席蒙特利尔抗议
当格蕾塔还在大西洋上航行的时候， 魁北克省蒙特利尔的一个环保组织“地球”就表示会邀请她参加蒙城气候灾难大游行。

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目前，这个活动定在927日。

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同时，她继续号召学生参与由她发起的“周五为未来”罢课行动。

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（格蕾塔·桑伯格推特宣布，将会在9月27日到访蒙特利尔）

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格蕾塔·桑伯格：赞美与诅咒声中成长
很难想象，思维言谈举止非常成熟的格蕾塔·桑伯格，出生于2003年初，今年才16岁 —— 她梳着麻花辫的形象在全球新闻中频繁出现，令人印象深刻。

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20185月，她个人采取行动，每个周五在斯德哥尔摩的瑞典议会大厦门前抗议，希望政府采取更激烈行动对抗气候变化。她就一个人坐在那里，手里举着个牌子，罢课抗议气候变化。很快，其他的学生加入了她。从瑞典开始，蔓延到欧洲、美洲、以至全球。目前，有超过120万学生相应她的号召，举行“周五为未来”罢课行动。

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接着，她开始被邀请前往国际会议上演讲，获选为“改变世界的人”，提名诺贝尔和平奖等等 —— 对一个16岁的少女，这一切来得太突然。

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当然，她的行动也遭到否定拒绝气候变化的人们的指摘责难，真是谩骂。

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远的不说，上个星期，加拿大人民党主席贝尔涅在推特上公开咒骂，说“格蕾塔的精神不稳定”。在受到批评之后，贝尔涅改口说，格蕾塔是某些人的“爪牙”。

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也有人对她号召学生罢课感到不满，说学生嘛，应该在学校学习知识。

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“比希望更重要的是行动”
听听面对批评与咒骂，格蕾塔·桑伯格怎么回应。

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她在TED演讲的时候表示，有些人似乎更关注孩子们应该按时上课，而不是他们的未来 —— 整个人类的未来。

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她说，我们只是孩子，那些呼吁我们应该回去读书的大人，其实你们应该上街抗议，对抗气候变化。

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格蕾塔出生在瑞典一个艺术家庭，祖父与父亲都是演员，母亲是歌剧演员。她还有个妹妹。

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她说，八岁的时候听到气候变化或是全球变暖这个概念，我被教导要及时关灯，要回收纸张，以免浪费资源。我当时非常震惊，不愿相信，人类作为地球千万物种中的一个，有能力影响气候。

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但是，更奇怪的是，如果我们读到的科学家的说法是真实的，为什么还没有人采取行动呢？这是气候危机，对人类的未来生存都产生影响，大人们怎么可能无动于衷？媒体为什么鸦雀无声，仿佛一切都没有发生。

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她说，我们现在每天生产一亿桶石油，每天都有200个物种灭绝。但是，我们还是没有采取行动。

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她认为，这是因为大部分人对于日常活动给气候带来的危害一无所知。

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最新的一项研究显示
2018年底的联合国政府间气候变化专门委员会（简称IPCC）仁川会议决议，向人类发出“最后的警报”，宣告全球变暖将引爆气候和生态环境灾难。

科学家的计算是，我们大约还有11年的时间，如果无法把地球气温升高控制在工业革命前的1.5度，地球生态就面临无可逆转的拐点。

而气候灾难包括海平面上升，大量人口需要迁徙，旱涝灾害，灾难性气候增加。

当然，科学家也提出，需要政府采取极端措施，降低温室气体排放，需要个人改变生活方式来遏制这场人类灾难。

相关阅读：16岁瑞典环保少女乘帆船抵达纽约，参加联合国气候大会

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1 条评论在 “瑞典环保人士格蕾塔·桑伯格将到访蒙特利尔：比希望更重要的是行动” 上
  1. 头像 Linda Hong说道：
    2019年9月9日（星期一） 20:14

    加拿大最大的城市多伦多， 在多伦多市政府和安大略省环境局某些人的操作下，一家沥青厂居然可以违反所有的相关法律，建在公众旁，直接对着人类排放污染，而这家工厂自成立以来就一直是超标排放，这样的工厂存在了 20 年，还要继续下去。

    科学家有很多的研究发现报告关于污染会造成致命的疾病和过早死亡，可是为什么我们的主管部门一直准许这样危险的污染直接对着人类排放呢？我们要怎么做才能让我们的政府正视问题呢？

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