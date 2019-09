瑞典环保人士格蕾塔·桑伯格将到访蒙特利尔：比希望更重要的是行动

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

16岁的格蕾塔·桑伯格目前人在纽约,准备参加9月下旬的联合国全球气候大会。

经过15天航行,格蕾塔在8月28日乘帆船到达纽约。这些天,格蕾塔也在参与北美各项活动,传播气候变化危机,必须立即行动的概念。

在抵达纽约接受访问的时候,她提到了现任美国总统、气候变化的否认者特朗普。

她说,我不明白,为什么人们总要问道他。我对他的忠告就是,听科学家的 —— 而我也知道他听不进去。如果那么多人试图说服他,气候变化是真实存在的,但都没有效果,我也不觉得我能说服他。我能做的,就是把气候灾害的信息传递出去,让更多的人了解,抗议,逼迫政府采取行动。

出席蒙特利尔抗议

当格蕾塔还在大西洋上航行的时候, 魁北克省蒙特利尔的一个环保组织“地球”就表示会邀请她参加蒙城气候灾难大游行。

目前,这个活动定在9月27日。

同时,她继续号召学生参与由她发起的“周五为未来”罢课行动。

(格蕾塔·桑伯格推特宣布,将会在9月27日到访蒙特利尔)

Sept 20 and 27 the World strikes again! Everyone is welcome, everyone is needed. I’ll be in New York 20/9 and in Montreal 27/9. Find or register your local strike at https://t.co/G06WbXNvl1 or local websites. Spread the word! #fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/BNI7ZywpsL

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 8 September 2019