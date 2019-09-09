瑞典环保人士格蕾塔·桑伯格将到访蒙特利尔：比希望更重要的是行动

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16岁的格蕾塔·桑伯格目前人在纽约，准备参加9月下旬的联合国全球气候大会。

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经过15天航行，格蕾塔在8月28日乘帆船到达纽约。这些天，格蕾塔也在参与北美各项活动，传播气候变化危机，必须立即行动的概念。

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在抵达纽约接受访问的时候，她提到了现任美国总统、气候变化的否认者特朗普。

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她说，我不明白，为什么人们总要问道他。我对他的忠告就是，听科学家的 —— 而我也知道他听不进去。如果那么多人试图说服他，气候变化是真实存在的，但都没有效果，我也不觉得我能说服他。我能做的，就是把气候灾害的信息传递出去，让更多的人了解，抗议，逼迫政府采取行动。

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出席蒙特利尔抗议

当格蕾塔还在大西洋上航行的时候， 魁北克省蒙特利尔的一个环保组织“地球”就表示会邀请她参加蒙城气候灾难大游行。

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目前，这个活动定在9月27日。

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同时，她继续号召学生参与由她发起的“周五为未来”罢课行动。

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（格蕾塔·桑伯格推特宣布，将会在9月27日到访蒙特利尔）

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Sept 20 and 27 the World strikes again! Everyone is welcome, everyone is needed. I’ll be in New York 20/9 and in Montreal 27/9. Find or register your local strike at https://t.co/G06WbXNvl1 or local websites. Spread the word! #fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/BNI7ZywpsL 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 8 September 2019 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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格蕾塔·桑伯格：赞美与诅咒声中成长

很难想象，思维言谈举止非常成熟的格蕾塔·桑伯格，出生于2003年初，今年才16岁 —— 她梳着麻花辫的形象在全球新闻中频繁出现，令人印象深刻。

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2018年5月，她个人采取行动，每个周五在斯德哥尔摩的瑞典议会大厦门前抗议，希望政府采取更激烈行动对抗气候变化。她就一个人坐在那里，手里举着个牌子，罢课抗议气候变化。很快，其他的学生加入了她。从瑞典开始，蔓延到欧洲、美洲、以至全球。目前，有超过120万学生相应她的号召，举行“周五为未来”罢课行动。

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接着，她开始被邀请前往国际会议上演讲，获选为“改变世界的人”，提名诺贝尔和平奖等等 —— 对一个16岁的少女，这一切来得太突然。

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当然，她的行动也遭到否定拒绝气候变化的人们的指摘责难，真是谩骂。

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远的不说，上个星期，加拿大人民党主席贝尔涅在推特上公开咒骂，说“格蕾塔的精神不稳定”。在受到批评之后，贝尔涅改口说，格蕾塔是某些人的“爪牙”。

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也有人对她号召学生罢课感到不满，说学生嘛，应该在学校学习知识。

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“比希望更重要的是行动”

听听面对批评与咒骂，格蕾塔·桑伯格怎么回应。

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她在TED演讲的时候表示，有些人似乎更关注孩子们应该按时上课，而不是他们的未来 —— 整个人类的未来。

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她说，我们只是孩子，那些呼吁我们应该回去读书的大人，其实你们应该上街抗议，对抗气候变化。

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格蕾塔出生在瑞典一个艺术家庭，祖父与父亲都是演员，母亲是歌剧演员。她还有个妹妹。

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她说，八岁的时候听到气候变化或是全球变暖这个概念，我被教导要及时关灯，要回收纸张，以免浪费资源。我当时非常震惊，不愿相信，人类作为地球千万物种中的一个，有能力影响气候。

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但是，更奇怪的是，如果我们读到的科学家的说法是真实的，为什么还没有人采取行动呢？这是气候危机，对人类的未来生存都产生影响，大人们怎么可能无动于衷？媒体为什么鸦雀无声，仿佛一切都没有发生。

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她说，我们现在每天生产一亿桶石油，每天都有200个物种灭绝。但是，我们还是没有采取行动。

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她认为，这是因为大部分人对于日常活动给气候带来的危害一无所知。

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最新的一项研究显示

2018年底的联合国政府间气候变化专门委员会（简称IPCC）仁川会议决议，向人类发出“最后的警报”，宣告全球变暖将引爆气候和生态环境灾难。

科学家的计算是，我们大约还有11年的时间，如果无法把地球气温升高控制在工业革命前的1.5度，地球生态就面临无可逆转的拐点。

而气候灾难包括海平面上升，大量人口需要迁徙，旱涝灾害，灾难性气候增加。

当然，科学家也提出，需要政府采取极端措施，降低温室气体排放，需要个人改变生活方式来遏制这场人类灾难。

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