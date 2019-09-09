航空航天防御指挥官致信加拿大军方：确认并降低民用基础设施网络遭破坏的危险

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北美航空航天防御司令部（North American Aerospace Defence Command ，Norad) 美国海军上将威廉·古特尼（William Gourtney）致信给加拿大国防参谋长Jonathan Vanc，要求加拿大方面收集民用基础设施网络数据，确认薄弱环节，降低受到攻击的可能性。

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加拿大广播公司CBC最近获得了这封2016年写的信。尽管已经过去三年，但是，信中提及的关注依然与现实相关。

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美方希望加拿大高层保证，收集所有网络数据，确认民用基础设施，如电厂、水处理厂、以及交通系统中，哪些是有缺陷易被攻击的，然后确保改进。一旦北美的基础设施网络遭到攻击，美加联合尽力保证损失降到最低。

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他还表示，除了政府负责的基础设施，也应该对私人控制的基础设施进行检查。

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网络攻击基础设施或许不是一个罕见的概念。现实中，在2015年到2016年，乌克兰发电厂的网络曾遭到入侵，导致22.5万人断电。

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加拿大国防部参谋长Jonathan Vanc在之后的回信中表示，他与古特尼有同样的担忧，并表示，加拿大自由党政府因此通过了数码防御与安全立法。

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这一立法赋予了通信安全机构（CSE）和军方新的权力，进行攻击型网络操作。更重要的是，它建立了加拿大民用基础设施网络安全中心，令其“成为私人和公共部门合作，解决加拿大最复杂的网络问题的机构”。

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