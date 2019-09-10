《遗嘱》今日正式出版：加拿大著名作家阿特伍德伦敦首发式上朗读

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加拿大著名作家玛格丽特·阿特伍德的新作《遗嘱，The Testaments》9月10日正式出版。这是她1985年享誉世界的作品《使女的故事》续集。

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伦敦成为第一个出售《遗嘱》的地方，Waterstones书店门口一早就排起了长龙，很多人要排上几个小时才能买到。今年年底满80岁的阿特伍德出席了伦敦首发式，并朗诵了小说中的片段。今天晚间，她将继续在伦敦的大剧场举行朗诵会，以及回答读者提问。

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CBC驻伦敦的记者说，连夜排队购买一本文学作品的盛况，只有在《哈利·波特》出版时见过。

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评论界人士认为，这已经超越了文学，成为了一种文化现象。

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最近一段时间，极端保守主义抬头，女性堕胎权等再次面临挑战，这令阿特伍德的《使女的故事》具有前瞻性，里面所描述的清教徒式极权国家依然令人感兴趣。

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《遗嘱》的故事发生在《使女的故事》之后15年，是三位女性的自述，其中包括了负责管理使女的莉迪亚婶婶，《使女的故事》主人公琼的两个女儿。

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