加拿大真的会重启女性堕胎权讨论？绿党党领袖梅的回答惊人

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绿党随即发声明澄清，不赞成女性堕胎权的人不可能代表绿党参加选举。

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虽然加拿大总理特鲁多还没有正式宣布进入大选，但是，加拿大联邦各政党的选战已经开始。

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星期一，加拿大环保议题政党绿党的党领袖伊丽莎白·梅（Elizabeth May）接受加拿大广播公司CBC“权力与政治”主持人瓦希·卡佩罗斯（Vassy Kapelos）访问，谈及女性堕胎权益等话题。

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梅的回应引发争议

当被问及她个人对女性堕胎权的态度时，梅表示，她从很小就认为，女性应该得到安全、合法的堕胎权。

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但是，当卡佩罗斯问道，如果你政党中的议员提出个人动议，要重启女性堕胎权的讨论，你作为党领袖怎么办？

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梅回答说，这是个很难回答的问题。按照绿党章程，党领袖是党的发言人。我可以和他们谈话，说服他们，我会告诉他们，（这样的动议）非常不幸…… 但是，我无没有权利撤销投票，或是让绿党议员噤声。

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她还补充说，老实说，我觉得这是件好事，因为选民可以从中理解，议员是为他们服务的，而不是为政党领袖服务的——这是民主健康的体现。

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梅的回答立即引发了争议。之前，保守党党领袖希尔曾做出过类似表态，说自己“不会改变保守党政党赞成同性婚姻、女性堕胎的立场以及相关的法律”，但是，“党内议员有以个人名义提出重开辩论动议的自由”。

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Green Party Leader @ElizabethMay says elected members of her party won’t be prevented from trying to reopen the debate on abortion in the next Parliament, despite her own stated belief that “a woman has a right to a safe, legal abortion.” #cdnpoli pic.twitter.com/tPvFzqqWgV 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Power & Politics (@PnPCBC) 9 September 2019 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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绿党发声明补救

梅的采访播出之后，引发巨大的争议。加拿大在1975年就通过了堕胎合法化法律，难道四十年之后，女性这项来之不易的权利真的会受到挑战？而且这挑战不仅仅来自大家以为的保守派 —— 保守党，而且会来自左派阵营绿党吗？

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采访播出几小时之后，绿党的媒体秘书Rosie Emery发表声明，对梅的说法进行了修正。

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声明说：“所有加拿大女性必须享有及时、安全、合法的堕胎权，这是绿党现在以及一惯的立场。尽管绿党党领袖没有权力取消投票，但所有绿党议员都必须支持绿党的价值观，包括坚定支持女性的选择权。绿党议员“零可能”重启女性堕胎权辩论。

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Emery表示，在党内代表遴选过程中，绿党会确保他们支持“女性堕胎权”讨论在加拿大已经结束。任何不同意这个结论的人，都不会被允许作为绿党代表参选。

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不过，CBC记者在随后的调查中发现，绿党目前的候选人中，至少两位曾经表示，不应该允许堕胎，加拿大目前的堕胎法律“过于宽松”了。但是，绿党对此表示否认。

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在2014年，自由党领袖特鲁多禁止支持任何形式限制女性堕胎权的人成为其新内阁成员。

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新民主党（NDP）发言人Melanie Richer表示，所有新成员必须支持女性堕胎权才能够代表该党竞选。不赞成女性堕胎权就不会代表NDP参选。

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梅的个人英雄是耶稣

卡佩罗斯问及的另一个问题是，你个人心目中的英雄是谁？

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梅的回答是：“耶稣·基督。对不起，这是我的答案。”

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梅是英国圣公会教教徒。据报道，在进入政坛之前，她曾希望成为一名圣公会牧师。

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卡佩罗斯紧接着追问，你为什么（对这个答案）道歉呢？

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梅表示，在加拿大，政治人物不应该把自己的宗教信仰挂在嘴边。我给出了直接的、没有裁剪的答案。

她说，因为耶稣领导了一场非暴力革命，两千年来给世界带来启发。我很大程度上依赖他的教诲。

她最后强调，绿党是个非常包容的政党，欢迎和尊重不同宗教与信仰的人。

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