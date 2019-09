加拿大真的会重启女性堕胎权讨论？绿党党领袖梅的回答惊人

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

绿党随即发声明澄清,不赞成女性堕胎权的人不可能代表绿党参加选举。

虽然加拿大总理特鲁多还没有正式宣布进入大选,但是,加拿大联邦各政党的选战已经开始。

星期一,加拿大环保议题政党绿党的党领袖伊丽莎白·梅(Elizabeth May)接受加拿大广播公司CBC“权力与政治”主持人瓦希·卡佩罗斯(Vassy Kapelos)访问,谈及女性堕胎权益等话题。

梅的回应引发争议

当被问及她个人对女性堕胎权的态度时,梅表示,她从很小就认为,女性应该得到安全、合法的堕胎权。

但是,当卡佩罗斯问道,如果你政党中的议员提出个人动议,要重启女性堕胎权的讨论,你作为党领袖怎么办?

梅回答说,这是个很难回答的问题。按照绿党章程,党领袖是党的发言人。我可以和他们谈话,说服他们,我会告诉他们,(这样的动议)非常不幸…… 但是,我无没有权利撤销投票,或是让绿党议员噤声。

她还补充说,老实说,我觉得这是件好事,因为选民可以从中理解,议员是为他们服务的,而不是为政党领袖服务的——这是民主健康的体现。

梅的回答立即引发了争议。之前,保守党党领袖希尔曾做出过类似表态,说自己“不会改变保守党政党赞成同性婚姻、女性堕胎的立场以及相关的法律”,但是,“党内议员有以个人名义提出重开辩论动议的自由”。

Green Party Leader @ElizabethMay says elected members of her party won’t be prevented from trying to reopen the debate on abortion in the next Parliament, despite her own stated belief that “a woman has a right to a safe, legal abortion.” #cdnpoli pic.twitter.com/tPvFzqqWgV

— Power & Politics (@PnPCBC) 9 September 2019