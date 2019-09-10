多伦多周一晚 4 起枪击案

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星期一（9月9日）晚上多伦多市发生 4 起枪击事件，有 2 人被送进医院。

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加拿大广播公司报道说，星期一晚上多伦多的警察非常忙碌。

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第一起枪击事件发生在周一晚上 7 点 30 分左右，警察接到枪击报警，地点在多伦多 Midland 和 St. Clair avenues 附近 ，紧急救援人员在现场找到一名受伤的男性，把他送往医院。

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警方发推文称，这起枪击案的嫌疑人乘一辆黑色或深灰色汽车逃离了现场。

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第二起发生在晚上大约 9 点，警方接到听到 “多次枪声” 的几个报警电话，地点在 101 Humber Boulevard。

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警员在现场发现了血液和子弹壳，但没有找到受伤者。

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第三起枪击发生在晚上 10:30 左右，地点在多伦多机场的皇冠假日酒店 （ Crowne Plaza Toronto Airport hotel），紧急救援人员发现一名男子的腹部中枪，把他送进医院，警方说该男子伤势严重。

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最后一起枪击发生在晚上 11 点，地点在位于 Willowdale 和 Byng 大道附近的一个公寓楼，没有人受伤。

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多伦多警方说，调查人员在查看 4 个枪击地点的监控录像，并希望目击者提供信息。

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(CBC)

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