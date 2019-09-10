绝大部分BC省人愿意全年实行夏时制

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一项民调显示，高达93%的BC省人希望全年实行夏时制，不要一年改两次时间。这项民调是由BC省政府组织的，有22万3千人接受了调查，这个人数几乎是参加该省大麻法规民调的十二倍，足见民众对夏时制问题的关心。

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如果BC省不像以往那样在11月改回标准时间，冬季天黑会比现在晚。但是另一方面，全省大部分地区将会在早上9点才天亮，北部地区甚至要到9点半。另一个问题是和邻省的配合。萨斯喀彻温省没有实行夏时制，阿尔伯塔省和全国其他省份一样，从春天开始实行夏时制，在11月份改回标准时间。

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在支持全年实行同一时制的受访人当中，四分之三的主要原因是为健康考虑。超过一半是因为了晚上下班回家时还有日光。39%是为安全原因。

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BC省长霍根（John Horgan）星期二（9月10日）在一份声明中表示，这个民调结果清楚地表达了省民的意愿。

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（RCI with CBC News）

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