辞职还是被解职？博尔顿不再是美国国家安全顾问

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美国总统特朗普星期二（9月10日）在推特上宣布，美国国家安全顾问博尔顿 (John Bolton) 已经应他的要求辞职，并表示他和白宫其他官员强烈反对博尔顿的许多建议。但是博尔顿在自己的推文里表示，他是在星期一晚自己提出辞职的。当时特朗普的回答是“让我们明天再谈”。

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博尔顿是特朗普政府的第三位国家安全顾问。他曾在里根政府、老布什政府和小布什政府中任职，也曾担任美国驻联合国大使。此前有多家媒体报道说，他和特朗普在伊朗、阿富汗和与塔利班谈判的问题上意见不合。

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《华盛顿邮报》报道说，博尔顿和美国国务卿蓬佩奥都反对邀请塔利班首领去总统度假地戴维营举行和谈。这次会谈已在一次塔利班袭击后被特朗普取消。《纽约时报》报道说，博尔顿反对特朗普和伊朗及朝鲜的接近，因此两人的关系在过去几个月中越来越紧张。博尔顿认为伊朗和朝鲜不值得信任。

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特朗普将在下星期宣布新的国家安全顾问人选。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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