一对原住民同性伴侣在今年“加拿大惊险大挑战”中夺冠

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

来自阿尔伯达省的一对原住民同性伴侣Anthony Johnson和James Makokis 赢得了今年的“加拿大惊险大挑战，Amazing Race Canada”冠军。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们表示，希望以这次媒体曝光带来的知名度，继续推进在Kehewin Cree部落设立“文化康复中心”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年是“加拿大惊险大挑战”第七季。这个节目由相互有关联的两个人组成代表队，几个队伍间相互挑战。他们需要游历加拿大不同的省份地区，经受不同的考验。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年获胜的这对冠军情侣来自阿尔伯达原住民社区，一位是医生，一位是项目顾问。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在整个比赛过程中，他们坚持身着原住民服饰，而这些服饰与他们关注的话题关系密切，包括自然环境，原住民历史，以及失踪与被谋杀原住民女性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们可以得到25万加币奖金，一辆车，以及一年环游世界的机票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada