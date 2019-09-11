(Jean-Paul Pelissier/Reuters)

加拿大医院的感染率大降 30%

作者 黎黎 |
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发表 2019年9月11日（星期三）15:51
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加拿大阿尔伯塔大学 （University of Alberta）研究人员进行的一项研究发现，加拿大的医院感染率在明显下降。

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在加拿大医学会期刊 （The Canadian Medical Association Journal）9月版上发表的这项研究发现，2009 年至 2017年间，加拿大医院的感染率下降了 30％。

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(Meagan Fitzpatrick/CBC News)

阿尔伯塔大学的传染病教授、医学系主任杰弗里·泰勒 ( Geoffrey Taylor) 是这项研究的负责人和首席作者，他在接受加通社的采访时表示：

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2009 年加拿大医院的患者感染率是 11.3%，2017 年的患者感染率为 7.9％，降幅为 30%。

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他说，这是令人振奋的好消息。

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医院感染

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参与撰写报告的研究人员强调，医疗的感染一直是一个严重的健康问题，美国也是一样，在美国，2002 年有 5％的入院患者在医院中被感染。

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最常见的医院感染是尿道感染（占总感染的32％，但占住院患者总数的4％），其次是肺部感染（占感染总数的23％）、手术部位感染（ 20％）、血液系统感染（15％）和艰难梭菌 （C. difficile引起的感染（9％）。

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艰难梭菌 C. difficile 引起的感染率尤其下降，近年来艰难梭菌感染病例在全国减少 36％。

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(CBC)

阿尔伯塔大学的研究人员说，监测医院的感染率非常重要，因为与住院相关的感染是患者死亡的常见原因。

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感染率下降的原因

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阿尔伯塔大学的传染病教授杰弗里·泰勒说，所有类型的感染率都在下降，其中有多个原因。

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他表示，这表明医院已采用多种方法预防感染，感染控制措施一直在不断改善。

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PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS

例如，增加检测，更明智地使用抗生素，鼓励大家经常洗手，以及在过去十年中更频繁地清洁医院设施，这些都是导致感染率下降的原因。

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他说，这些措施终于显现出效果，他很高兴。

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(Bernice Kim/CBC)

 与此同时，又有新的细菌出现。

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新出现的细菌是对一些抗生素有抵抗力的 “碳青霉烯类”， 这种细菌使得感染极难获得治疗 。

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泰勒医生对此感到担忧，他说，2017 年首次发现了这种细菌，现在虽然只有三个病例，但我们必须采取行动。

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杰弗里·泰勒医生认为，需要对新出现的感染类型进行更多监测，以更好地了解其运作机制，同时更好地指导未来的研究。

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阿尔伯塔大学的上述研究横跨数年时间，研究人员报告说，2002 年共有 6747 名患者参加了研究，2009 年有 8902 名患者参加，2017 年有 9929 名患者参加了研究。

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（CP, Radio-Canada）

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