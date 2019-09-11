六位联邦政党领导人今天起正式展开竞选。上排从左至右，保守党党领袖希尔，自由党领袖特鲁多，新民主党领袖辛格。下排从左至右，绿党领袖梅，人民党领袖贝尔涅，以及魁北克党团领袖布兰谢。（cbc/ (Ben Nelms/Reuters, Henry Nicholls/Reuters, Chris Wattie/Reuters, Justin Tang/The Canadian Press)

加拿大联邦大选第一天：六大政党以及领袖状态如何？

作者 梁彦 |
china@rcinet.ca
发表 2019年9月11日（星期三）16:44
更新 2019年9月11日（星期三）16:49
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加拿大选民将在10月21日投票。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多上午10点前往总督府，按照惯例，要求总督宣布解散议会，正式进入大选竞选季。

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特鲁多似乎和总督帕耶特聊得很开心，原本媒体预计15分钟的会面，一直持续了超过35分钟。

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今天是联邦大选第一天，看看各政党的支持率以及其他基本信息如何？也可以对比一下，经过40天的选举，到10月21日投票日，会有怎样的变化。

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加拿大广播公司CBC竞选开始前的最新民调。（CBC）

加拿大广播公司的记者Éric Grenier 一直追踪加拿大大选民调，他在分析中表示，大选日来临之际，自由党与保守党的支持率旗鼓相当，都是33.8%。不过，细分到各省的数字，保守党在西部，包括BC省、阿尔伯达省、以及草原省份民调领先，而自由党在魁北克、安大略、以及东部省份民调更高。从议席分布来看，自由党在大选开始的时候更具优势。

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星期三早上，加拿大总理特鲁多与太太苏菲手牵手步行前往总督府。 CP/Justin Tang

自由党：重建信任是关键

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民调支持率：33.8%

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党领袖竞选第一站：BC温哥华

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口号：选择向前；加拿大期待真正的领导人。

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今年，特鲁多再次选择从西部温哥华展开竞选。媒体记得四年前，前总理哈珀宣布大选开始的那一天，特鲁多却是在温哥华参加同性恋大游行。当时，他遭到群嘲，认为这是个错误。

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特鲁多在过去四年，所面临的困境似乎也是史无前例的，比如，只有三千七百万人的加拿大与美国、中国、俄国都有摩擦。但是，加拿大经济走势良好，失业率低，增长超过预期。

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不过，对特鲁多执政形象打击最大的还是在今年曝出的SNC-蓝万灵丑闻上。大选期间，这一事件将成为对手打击他的重要议题。

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特鲁多从总督府走出来，宣布大选开始，并立即做了竞选发言，他从回顾哈珀时代的经济开始，赞扬在自由党执政的四年中，创造了更多的工作职位，降低中产税收，增加富豪税收，给有孩子家庭更多补助等。

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他也提及面对美国的“保护主义和无可预测性”之下，加拿大成功与欧盟以及美国、墨西哥签署了自由贸易协定等。

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9月11日，加拿大总理特鲁多宣布大选开始。（CBC）

相关阅读：当理想遇到现实：加拿大总理特鲁多

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保守党党领袖希尔：进攻性开场
民调支持率：33.8%

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党领袖竞选第一站：魁北克省三河市

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竞选口号之一：轮到你受益了

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保守党党领袖希尔在前往魁北克竞选前回答夹着提问。CBC

特鲁多还没有出现在总督府之前，CBC的镜头对准了正准备上飞机，前往魁北克省的保守党领袖希尔。

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他再次强调了特鲁多的丑闻，认为特鲁多在SNC-万灵丑闻中撒谎，干扰调查。媒体评论称，他希望在竞选第一天展现更加强硬的形象，争取更多选民支持。

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他强调保守党如当选，将降低税率，修建输油管，取消碳税，帮助每一个加拿大人等。

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相关阅读：加拿大议会道德规范专员报告：特鲁多试图向前司法部长“不适当”施压

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星期三早上，新民主党领袖辛格在安大略省伦敦市发表竞选讲话。CP/Adrian Wyld

新民主党（NDP）:艰难时刻

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民调支持率：12.9%

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竞选口号：为加拿大人

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党领袖竞选第一站：安大略省伦敦市

新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）在多伦多伦敦市开始竞选，表明如果当选，将扩展全民医保，包括牙医、眼科、耳科、以及精神科，提高富豪企业的税收，增建可负担住房，以及达到15加元最低工资。

新民主党的状况不算太好，支持率比起2015年投票日下降了7%。而且，筹集到的竞选资金和捐款减少。

CBC跟随NDP采访的记者表示，该党只准备了一辆大巴，记者和党领袖以及工作人员同行。新民主党的解释是，这样媒体可以更方便与领导人沟通。但很多人认为他们缺钱。

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绿党领袖梅希望令加拿大了解气候变化是一场人类危机。CP/Cole Burston

绿党：希望与考验并行

支持率：10.7%

党领袖竞选第一站：BC省维多利亚市

绿党领袖伊丽莎白·梅在BC省的维多利亚市开始了自己的竞选。她表示，这次大选很关键，需要让加拿大人更加了解气候变化的紧急状况。

绿党的竞选政策包括了，急剧降低加拿大的温室气体排放，改装加拿大建筑令其更加环保，对采用绿色装修的民众给予免税优惠等。

分析称，由于NDP目前的支持率下降，其支持者转而支持绿党。不过，如何把这些支持率转化为选票以及选取议员席位，这次大选对梅和绿党都是一个考验。

相关阅读：加拿大真的会重启女性堕胎权讨论？绿党党领袖梅的回答惊人

联邦魁北克党团领袖布莱谢。CP/Adrian Wyld

魁北克党团（Bloc Quebecois)

支持率：4.4%

魁北克党团只在魁北克存在，该党目标就是令魁北克独立。

上次大选之后，该政党内部出现分裂，几乎被从联邦选举地图上抹去。但是，最近民调显示，他们在魁北克的支持率达到了18%

党领袖布莱谢（Yves-Francois Blanchet）表示，他支持魁北克通过的世俗化法案Bill-21，不赞成修建东部输油管等。

相关阅读：魁独运动终结？魁北克党团从官方反对党到只剩三名议员

(人民党领袖贝尔涅。CP/Jacques Boissinot)

加拿大人民党：一个人的舞蹈

支持率：3.3%

党领袖竞选第一站：多伦多

竞选口号：强大与自由；加拿大强大

贝尔涅竞选第一站选择在多伦多Etobicoke选区，该选区的人民党候选人瑞纳塔·福特（Renata Ford）是去世的多伦多市长罗伯·福特的太太。

马克西姆·贝尔涅（Maxime Bermier）是资深的前保守党议员、曾担任哈珀政府外交部长。去年八月，他离开保守党，迅速组成了一个全国性的联邦政党。与保守党相比，人民党的政策更自由主义、以及民粹。

他在竞选第一天提及的政策包括了减少移民难民进入加拿大，气候变化并非加拿大的危机等。

相关阅读：一个前加拿大人民党组织者的幻灭

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