多里安飓风把 PEI 国家公园大量树木连根拔起

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在多利安飓风过后，加拿大公园管理局（Park Canada）正在评估这场飓风对国家公园造成的损害。

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公园管理局告诉加拿大广播公司，在爱德华王子岛省 P.E.I 国家公园内，Cavendish 地区有 80％的树木被飓风连根拔起。

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另外，调查还显示，这场风暴还造成深度大约 2 米的海岸侵蚀。

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加拿大公园管理局的发言人Annette Campbell 说，对于多里安造成的损失，评估还在进行中。

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她在一份声明中说：

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经过第一次评估，确定 PEI 国家公园的部分沿海森林受到严重破坏，大约有 80％ 的树木遭受损失。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，目前公园管理局还在评估对这一飓风对国家公园基础设施的破坏，预计本周五 （9月13日）能有更为详细的报告。

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（CBC ）

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