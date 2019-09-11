大选开始，谁将是最后的胜利者？

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加拿大总理特鲁多星期三（9月11日）前往总督府，请求解散议会，召集大选。他随后宣布，加拿大人将在10月21日投票选出新政府。各党领袖立刻各自发表宣言，为接下来四十天的竞选定下基调。

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特鲁多说，每一次大选，加拿大人都要做出重要的抉择，决定我们要共同打造一个什么样的未来。新民主党领袖辛格在安大略省伦敦市发表演说。他说，他在该市上大学时生活艰苦，那五年里得到过许多人的帮助。他认为，守望相助是加拿大人最重要的价值观之一。绿党领袖伊丽莎白.梅说，这是加拿大有史以来最重要的一次大选，加拿大人将为自己的信念和对未来的设想投票。特鲁多的主要政敌、保守党领袖希尔说，我们一直在告诉加拿大人特鲁多是如何不断误导他们，对他们说谎。只要能掩盖丑闻、重新当选，他什么都可以说。加拿大人不能相信特鲁多说的话。

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《环邮》评论：这是一次关乎立场和价值观的选举

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各党领袖在讲话中强调的重点似乎印证了《环球邮报》专栏作者克拉克（Kampbell Clark）的看法。他认为，尽管大家也会谈碳税，谈气候变化或经济问题，但是这次大选没有一个压倒性议题，它更像是让选民就“谁站在我这边，谁和我想的一样”做出选择。

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克拉克说，价值观问题在这次大选中显得格外重要。保守党支持者会告诉你，特鲁多有一个信托基金。而自由党支持者会说希尔从来没有参加过同性恋大游行。这些信息是为了向你表明他们是谁，或他们的对手是谁。即使是在讲到具体政策的时候，也是要显示背后的决策者的价值观，重点并不是告诉选民他们当选后会如何为加拿大当家理财。

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谁占优势？

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最近几个星期的民调都显示自由党和保守党的支持率几乎持平，都在33%上下。但是CBC民调分析人士格勒涅（Éric Grenier ）说，如果结合全国选区分布和两党在各地的不同支持率来看，自由党占微弱优势。

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保守党在阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和曼尼托巴省的支持率领先。按照最新民调结果计算，该党在这三省可赢得大约55个议席。而自由党在安大略省、魁北克省和大西洋四省占优势。如果大选在今天举行，自由党在安省和魁省可以获得大约121个议席。

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成为加拿大议会众议院多数党需要占据至少170个议席。目前的情况是，加上其他省份，自由党可能获得164个议席，保守党可能获得140个。但是格勒涅说，这二十多个议席的优势很脆弱。四十天后，自由党是否能够再攻下几个选区，从而组成多数政府，还是失去几个选区，变成少数，很大程度上取决于新民主党、绿党和魁北克党团的表现。

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《多伦多星报》专栏作者埃贝尔说，从今年入夏以来的选民支持率波动趋势来看，特鲁多和自由党占上风。不过她也表示，自1979年她第一次报道联邦大选以来，凡是发生政党轮替的情况，不论获胜者是马尔罗尼还是克雷蒂安，是哈珀还是特鲁多，他们在大选开始时无一例外都不是选民的第一选择。2015年自由党获胜的那一届大选，特鲁多一开始排在第三。

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但是他们每一个人的获胜都借了选民渴望改变的“东风”。马尔罗尼曾经说过，他当年之所以战胜老特鲁多，是因为他不是老特鲁多。而后来小特鲁多战胜哈珀，也是因为他不是哈珀。现在的问题是，选民对特鲁多政府的怨气是否够深够多，足以形成把他们赶下台的风暴呢？

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埃贝尔的判断是还不至于。她说，自二战以来，所有当选组成多数政府的总理都在下一次大选时获得了连任（但不一定都能再次获得多数议席）。选民即使对当政者诸多抱怨，也还是愿意给他们第二次机会。

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（RCI with CBC News, Éric Grenier， Globe and Mail, Kampbell Clark, Radio-Canada）

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