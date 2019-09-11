(CP/Graham Hughes)

大选开始，谁将是最后的胜利者？

作者 吴薇 |
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发表 2019年9月11日（星期三）16:31
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加拿大总理特鲁多星期三（9月11日）前往总督府，请求解散议会，召集大选。他随后宣布，加拿大人将在10月21日投票选出新政府。各党领袖立刻各自发表宣言，为接下来四十天的竞选定下基调。

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特鲁多说，每一次大选，加拿大人都要做出重要的抉择，决定我们要共同打造一个什么样的未来。新民主党领袖辛格在安大略省伦敦市发表演说。他说，他在该市上大学时生活艰苦，那五年里得到过许多人的帮助。他认为，守望相助是加拿大人最重要的价值观之一。绿党领袖伊丽莎白.梅说，这是加拿大有史以来最重要的一次大选，加拿大人将为自己的信念和对未来的设想投票。特鲁多的主要政敌、保守党领袖希尔说，我们一直在告诉加拿大人特鲁多是如何不断误导他们，对他们说谎。只要能掩盖丑闻、重新当选，他什么都可以说。加拿大人不能相信特鲁多说的话。

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希尔在登机前对特鲁多的抨击比他稍后发表的正式讲话引起更多关注。(CP/Paul Chiasson)

《环邮》评论：这是一次关乎立场和价值观的选举

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各党领袖在讲话中强调的重点似乎印证了《环球邮报》专栏作者克拉克（Kampbell Clark）的看法。他认为，尽管大家也会谈碳税，谈气候变化或经济问题，但是这次大选没有一个压倒性议题，它更像是让选民就“谁站在我这边，谁和我想的一样”做出选择。

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克拉克说，价值观问题在这次大选中显得格外重要。保守党支持者会告诉你，特鲁多有一个信托基金。而自由党支持者会说希尔从来没有参加过同性恋大游行。这些信息是为了向你表明他们是谁，或他们的对手是谁。即使是在讲到具体政策的时候，也是要显示背后的决策者的价值观，重点并不是告诉选民他们当选后会如何为加拿大当家理财。

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谁占优势？

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最近几个星期的民调都显示自由党和保守党的支持率几乎持平，都在33%上下。但是CBC民调分析人士格勒涅（Éric Grenier ）说，如果结合全国选区分布和两党在各地的不同支持率来看，自由党占微弱优势。

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保守党在阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和曼尼托巴省的支持率领先。按照最新民调结果计算，该党在这三省可赢得大约55个议席。而自由党在安大略省、魁北克省和大西洋四省占优势。如果大选在今天举行，自由党在安省和魁省可以获得大约121个议席。

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成为加拿大议会众议院多数党需要占据至少170个议席。目前的情况是，加上其他省份，自由党可能获得164个议席，保守党可能获得140个。但是格勒涅说，这二十多个议席的优势很脆弱。四十天后，自由党是否能够再攻下几个选区，从而组成多数政府，还是失去几个选区，变成少数，很大程度上取决于新民主党、绿党和魁北克党团的表现。

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绿党是唯一一个自上届大选后支持率上升的政党。(CP/Cole Burston)

《多伦多星报》专栏作者埃贝尔说，从今年入夏以来的选民支持率波动趋势来看，特鲁多和自由党占上风。不过她也表示，自1979年她第一次报道联邦大选以来，凡是发生政党轮替的情况，不论获胜者是马尔罗尼还是克雷蒂安，是哈珀还是特鲁多，他们在大选开始时无一例外都不是选民的第一选择。2015年自由党获胜的那一届大选，特鲁多一开始排在第三。

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但是他们每一个人的获胜都借了选民渴望改变的“东风”。马尔罗尼曾经说过，他当年之所以战胜老特鲁多，是因为他不是老特鲁多。而后来小特鲁多战胜哈珀，也是因为他不是哈珀。现在的问题是，选民对特鲁多政府的怨气是否够深够多，足以形成把他们赶下台的风暴呢？

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埃贝尔的判断是还不至于。她说，自二战以来，所有当选组成多数政府的总理都在下一次大选时获得了连任（但不一定都能再次获得多数议席）。选民即使对当政者诸多抱怨，也还是愿意给他们第二次机会。

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（RCI with CBC News, Éric Grenier， Globe and Mail, Kampbell Clark, Radio-Canada）

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