安大略公立小学教师工会酝酿罢工

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加拿大最大省份安大略省的公立小学教师工会要求成员在本月以及下个月的工会大会上进行投票，以确定是否授权工会举行罢工。

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罢工授权投票将在九月和十月于76个地点的工会成员大会上举行。

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该省与公立学校教师的合同在八月底结束。

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安大略省小学教师联合会（ETFO）代表着全省8万3千多公立小学教师，代课教师，以及教育专业人士。ETFO表示，他们正在向成员咨询与政府谈判中提出哪些条件，以及进行罢工授权投票。

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工会要求教师支持工会提出的重点要求，包括对有特殊需要学生提供更多帮助，缩减班级人数，保护全日制幼儿园，以及采取公开透明的雇请教师程序。

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ETFO也表示，他们并不希望采取罢工行动，仍希望与政府达成协议。

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安大略省教育部部长Stephen Lecce 今天表示，他希望能够阻止罢工，并正在与工会代表展开会谈。

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而安大略省的绿党领袖Mike Schreiner批评，“削减经费损害孩子们”。他还表示，没有人愿意罢工，令学期中断。但是，围绕在班级可能变大，以及福特政府政策的不稳定，导致了目前的状况。

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他也提及，除了班级人数增加，目前安大略小学面临的其他问题，比如对学生帮助减少，网上授课等都给学生、老师与家长带来不安。同时，省长福特还用不恰当语言令工会领导人感到不安。

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而福特政府对此的解释是，需要缩减开支，应对巨大财政赤字。而此前，已经有代表安大略省6万名中学教师工会与政府谈判也陷入僵局。

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