曼尼托巴省省选：进步保守党获得连任，组成多数政府

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曼尼托巴省星期二（9月10日）举行省选，省长帕里斯特（Brian Pallister）获得连任。他领导的曼尼托巴省进步保守党失去了4个议席，但仍然得以组成多数政府。

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曼尼托巴新民主党赢得18个议席，比省议会解散时多6个。党领袖吉纽（Wab Kinew）在投票结果揭晓后表示，他不认为这是一次失败。新民主党夺回的议席证明曼尼托巴人需要他们。

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只赢得3个议席的曼省自由党失去了议会官方政党的地位。曼省绿党没有赢得席位。

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帕里斯特在2016年第一次当选后，在曼尼托巴省大力削减财政支出，包括冻结公务员工资，要求省政府下属企业裁员，允许高等院校提高学费。有些措施引起了社会不满。批评者说他只看数字，伤害了医疗系统等公共服务领域的一线员工。

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帕里斯特在第一个任期还差一年时提前召集了省选。

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（RCI with CBC News，Cameron MacLean，Ian Froese）

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