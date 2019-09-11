温哥华市东区局面恶化，市长承认有很多工作要做

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温哥华市长 Kennedy Stewart 本周早些时候承认，在温哥华市东区无家可归者和用毒品过量问题上，有很多工作要做。

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今年 8 月，他在接受加拿大广播公司采访时，同意主持人 Stephen Quinn 的说法，即这个社区的状况是有史以来最糟的。

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之后，加拿大广播公司 CBC 温哥华分部连续数周进行报道，报道温哥华东区用毒品者和无家可归者的情况。

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温哥华市长说，市政府知道，无家可归和用毒品过量死亡是温哥华市东区面临的两个最大问题，他已经在与联邦政府进行联系，争取为解决这两大难题获得渥太华的帮助。

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Kennedy Stewart 表示，联邦政府 8 月在温哥华宣布，将拨款 1.84 亿加元，用于建设社会援助住房，预计这笔资金将有助于温哥华市更快地建造 1,100 套社会福利住房。

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（CBC）

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