鸟粪也能压垮大桥：萨斯卡通市耗资90万加元清洗桥洞

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萨斯喀彻温省最大城市萨斯卡通今年夏天雇人清除了该市一座大桥上下的鸟粪。在桥洞里筑巢的野鸽子也被实施了安乐死。整个项目耗资80万加元。2011年市政府也曾为大桥清除鸟粪，那一次耗资10万加元。

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CBC记者报道说，今年夏天这次行动共清除了61万9420公斤的鸟粪。住在桥洞里的2300多只野鸽子被实施了安乐死。

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市政府官员说，大桥自1966年开通后没有定期清除鸟粪。年深月久，鸟粪的重量已经威胁到大桥的安全。而且鸟粪中的酸性物质也对混凝土和钢材造成了腐蚀。

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大量杀死野鸽子的做法引起了野生动物保护人士的质疑。但是市政府官员表示，把这个数量的野鸽子迁到别的地方，同样会对那里建筑物和环境造成影响。现在野鸽子的“大部队”已经被消灭，今后会考虑采用猎鹰驱逐等温和的方法。

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（RCI with CBC News, Guy Quenneville）

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