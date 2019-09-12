城市需要许多钱：加拿大市政联盟向联邦政府开出清单

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加拿大联邦大选开始第二天，加拿大各党领袖和候选人忙着四处宣讲本党纲领和承诺，而代表加拿大3600个市政当局的加拿大市政联盟选在此时向他们提出了自己的“纲领”；一份关于改善全国市镇交通和住房，应对极端天气，提高市民生活质量的建议报告。

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市政联盟提出的主要建议之一是把联邦的市政基建拨款（GTF）加倍发放“永久化”。这笔拨款去年是22亿加元。今年的联邦财政预算一次性的再加22亿。GTF被市政府用于维修桥梁、道路和供水系统等关键基础设施。市政联盟主席、哈利法克斯市议员卡斯滕（Bill Karsten）说，GTF加倍是下一届政府可以采取的最有效的改善民生的措施。

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市政联盟还建议联邦政府为公共交通建立一个永久性的直接资助机制，在2027-28财政年度以前保持目前的拨款，然后在接下来的十年中每年拨款34亿加元。

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市长们同时也希望联邦政府帮助城市应对极端天气。报告说，现在各种自然灾害更频繁、更剧烈，处于第一线的是城市和社区。在2020年以前，极端天气带来的损失将达到每年50亿加元，在2050年以前将达到每年430亿。

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加拿大只有三级政府，因此无论一个村庄多小，它的管理机构也被视为一个市政当局。

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（RCI with CBC News， Kathleen Harris）

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