自由党特鲁多西部竞选忙：专机与媒体大巴碰撞

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦竞选在星期三(9月11日)正式开始。自由党党领袖特鲁多前往西部BC省竞选,稍后也会前往阿尔伯达省,行程满满。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四早上,特鲁多在BC首府维多利亚市宣布一项新政策,将对首次置业人士提供帮助,尤其是在温哥华、多伦多这样房价很高的城市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是,周三凌晨,当自由党的竞选专机在维多利亚市机场降落时,与载有媒体的大巴在跑道上发生碰撞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时,专机降落,负责运送专机上媒体记者的大巴停在附近。在巴士发动前往机场出口时,巴士从专机机翼下穿过,结果撞到了飞机左边的机翼 —— 撞击发出巨大声响,之后,要靠拖车把大巴从机身下拉出来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

记者立即走下大巴。图片所见,机翼下方有擦痕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC最新报道说,自由党在调查事件之后,决定更换这架专机,但是,新的飞机上尚未喷涂上自由党标志以及特鲁多的形象。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多西部忙竞选

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多竞选第一天决定在BC度过,而且,他不会参加周四晚间的Maclean’s/Citytv党领袖辩论,而继续留在BC竞选。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多在竞选集会上表示,他把BC看作自己的第二故乡,自己对世界最美好的记忆有很多与BC相关。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在2015年大选中,自由党得到了BC省42个席位中的17个。看似自由党相信他们可以在今年得到更多席位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过,特鲁多在第一个晚上的温哥华集会上就遭遇了气候变化关注者的抗议,抗议特鲁多自由党政府在过去四年做的不够。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同时,引发自由党最大丑闻 ——SNC蓝万灵丑闻的前司法部长Wilson-Raybould也在BC省选区,正以独立候选人参选。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(环保人士现场抗议)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Not everyone at the rally today was a supporter of @JustinTrudeau or the Liberal party. When these teens with @sustainteens chanted during Trudeau’s speech, crowd drowned them out cheers. Now singing loudly, demanding climate justice. #cdnpoli @cbcnewsbc pic.twitter.com/676h5skyMy

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

— Lien Yeung (@LienYeung) 12 September 2019