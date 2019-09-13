加拿大皇家骑警情报高官被指控泄密：东亚事务和关键基础设施专家

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47岁的加拿大皇家骑警文职高官奥蒂斯（Cameron Ortis）被指控违反加拿大信息安全法。消息来源说，由于他能接触到涉及国家安全的机密，此事可能给加拿大情报部门造成震荡。目前联邦政府相关部门正在进行内部损失评估。

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据CBC报道，奥蒂斯的专长领域包括东亚事务，关键基础设施和网络机器人应用。据熟悉他的工作的消息来源说，他可能了解有关的代码和行动。加拿大检察官办公室的一名法律顾问告诉记者，他涉嫌获取、存储和加工机密信息，检控方相信他这样做的意图是为了把这些信息传递给“不应该传递的人。”

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按照加拿大信息安全法和加拿大刑法，他被指控未经授权传递特别行动情报，未经授权使用电脑，破坏信任等罪名。指控奥蒂斯用到的安全信息法条款涉及以“永久保密”为工作条件的人，这显示奥蒂斯很可能了解最高机密。

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如果罪名成立，奥蒂斯将面临最高14年的有期徒刑。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney， Radio-Canada）

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