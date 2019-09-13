（CP/AP/Richard Drew）

加拿大联邦大选：候选人必须有一个经得起检验的过去

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2019年9月13日（星期五）16:27
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

每个加拿大政党参加大选的第一步是物色候选人。全国共有338个选区，这不是一件容易的事，尤其是对于永远不可能执政的小党来说。理想的候选人应该有才干，有魅力，有名气，在选区里受人爱戴。即使这几条都占全了，他的过去还需要经得起本党和对手的仔细检查。今年大选的竞选阶段刚开始，新民主党和绿党已经各有候选人因此落马。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新民主党候选人奥利维.马修（Olivier Mathieu）星期三宣布退出竞选，原因是他的前妻在脸书上发帖，称他有严重家暴行为。马修对此完全否认。新民主党已接受他的退选。绿党候选人埃里克.舒曼（Erik Schomann）则被曝出曾发表侮辱穆斯林的言论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

NDP魁北克候选人Olivier Mathieu因家暴指控退选。 (Facebook/LaSalle-Émard-Verdun NDP)

两党负责候选人审批的小组也许正在懊恼不已。如今各党对候选人的背景调查越来越仔细，不仅查犯罪记录和破产记录，也要查他们的社交媒体账号，就是怕发生这样的事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个月，一名魁北克省蒙特利尔市的自由党候选人被取消资格，因为他被发现曾在网上发表赞扬哈马斯活动人士和反对犹太人的言论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

候选人须认同、遵循本党纲领

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

按照新民主党的候选人审批程序，候选人首先需要填写、签署一份声明他们认同该党价值观的表格。他们过去在社交媒体上留下的“足迹”也会受到仔细检查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党和保守党对候选人也有类似的审查机制。保守党候选人需要填写一份长达50页的问卷。绿党则要求候选人首先自己“坦白交代”过去是否有过可能会给该党带来麻烦的言行。然后审批小组再去调查他们的背景。绿党竞选组织者在接受CBC记者Kathleen Harris采访时介绍说，通常问题出在社交媒体上。有二十多名该党候选人的资格被否决，因为他们发表在社交媒体上的一些帖子显示他们的价值观和绿党不一样，或是他们的某些言行会影响绿党的声誉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

工会人士莱恩（左）撤回自己的候选人提名申请。（CP/Nathan Denette）

如此仔细的审查可能会让一些候选人失去耐心。安大略省奥沙瓦市的资深工会人士莱恩（Sid Ryan）本来是当地代表新民主党参选的最理想人选之一。但是他上个月撤回了争取提名的申请，原因是审批程序拖拖拉拉，让他没有足够的时间好好竞选。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

背景审查也是打击对手的有力武器

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

深挖候选人的过去是为了把可能发生的本党丑闻扼杀在萌芽之前，也是为了找出对手的黑料，在适当的时机抛出来打击政敌。新民主党的竞选组织者蒙克（Kathleen Monk）在接受CBC采访时说，在竞选阶段的关键时刻披露对方候选人的不当言行，能迫使其党领袖放下原定计划，拿出宝贵的时间来为他辩护或与他撇清干系，达到削弱对手的目的。候选人本人即使不退选，获胜的几率也会降低。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

挖出黑料来打击对方这种方法并不新鲜。但是脸书和推特等社交媒体给各党的竞选团队提供了比过去丰富得多的“矿藏”，也给候选人带来了更大的挑战。他们多年前在社交媒体上说过的话，也许自己已经不记得了，但是却能成为对手的弹药。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

2015年大选期间，保守党不得不取消一名大多候选人的参选资格。这名候选人在从政前曾做过修理工，几年前在为一个家庭修理水管时用人家的咖啡杯小便，被拍下视频。这段视频在大选期间流出，终结了他的政治生涯。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据一名保守党发言人透露，该党本届大选也有一些候选人没有通过审查或没有获得提名。他们当中的许多人现在是加拿大人民党的候选人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前除保守党外，其他党还没有完成所有选区的候选人提名。最后期限是9月30日。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Kathleen Harris, CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：政治
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

L’érosion des berges s’intensifie dans l'est du Canada

RCI | English

Study to be done on establishment of a protected marine area in Atlantic Canada

RCI | Español

Fallo en tratamientos contra el cáncer: Big Data podria revela posibles motivos

العربية | RCI

تطبيقات مجانية لإنشاء فيديو ذات جودة عالية