加拿大联邦大选：候选人必须有一个经得起检验的过去

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每个加拿大政党参加大选的第一步是物色候选人。全国共有338个选区，这不是一件容易的事，尤其是对于永远不可能执政的小党来说。理想的候选人应该有才干，有魅力，有名气，在选区里受人爱戴。即使这几条都占全了，他的过去还需要经得起本党和对手的仔细检查。今年大选的竞选阶段刚开始，新民主党和绿党已经各有候选人因此落马。

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新民主党候选人奥利维.马修（Olivier Mathieu）星期三宣布退出竞选，原因是他的前妻在脸书上发帖，称他有严重家暴行为。马修对此完全否认。新民主党已接受他的退选。绿党候选人埃里克.舒曼（Erik Schomann）则被曝出曾发表侮辱穆斯林的言论。

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两党负责候选人审批的小组也许正在懊恼不已。如今各党对候选人的背景调查越来越仔细，不仅查犯罪记录和破产记录，也要查他们的社交媒体账号，就是怕发生这样的事。

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上个月，一名魁北克省蒙特利尔市的自由党候选人被取消资格，因为他被发现曾在网上发表赞扬哈马斯活动人士和反对犹太人的言论。

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候选人须认同、遵循本党纲领

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按照新民主党的候选人审批程序，候选人首先需要填写、签署一份声明他们认同该党价值观的表格。他们过去在社交媒体上留下的“足迹”也会受到仔细检查。

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自由党和保守党对候选人也有类似的审查机制。保守党候选人需要填写一份长达50页的问卷。绿党则要求候选人首先自己“坦白交代”过去是否有过可能会给该党带来麻烦的言行。然后审批小组再去调查他们的背景。绿党竞选组织者在接受CBC记者Kathleen Harris采访时介绍说，通常问题出在社交媒体上。有二十多名该党候选人的资格被否决，因为他们发表在社交媒体上的一些帖子显示他们的价值观和绿党不一样，或是他们的某些言行会影响绿党的声誉。

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如此仔细的审查可能会让一些候选人失去耐心。安大略省奥沙瓦市的资深工会人士莱恩（Sid Ryan）本来是当地代表新民主党参选的最理想人选之一。但是他上个月撤回了争取提名的申请，原因是审批程序拖拖拉拉，让他没有足够的时间好好竞选。

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背景审查也是打击对手的有力武器

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深挖候选人的过去是为了把可能发生的本党丑闻扼杀在萌芽之前，也是为了找出对手的黑料，在适当的时机抛出来打击政敌。新民主党的竞选组织者蒙克（Kathleen Monk）在接受CBC采访时说，在竞选阶段的关键时刻披露对方候选人的不当言行，能迫使其党领袖放下原定计划，拿出宝贵的时间来为他辩护或与他撇清干系，达到削弱对手的目的。候选人本人即使不退选，获胜的几率也会降低。

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挖出黑料来打击对方这种方法并不新鲜。但是脸书和推特等社交媒体给各党的竞选团队提供了比过去丰富得多的“矿藏”，也给候选人带来了更大的挑战。他们多年前在社交媒体上说过的话，也许自己已经不记得了，但是却能成为对手的弹药。

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2015年大选期间，保守党不得不取消一名大多候选人的参选资格。这名候选人在从政前曾做过修理工，几年前在为一个家庭修理水管时用人家的咖啡杯小便，被拍下视频。这段视频在大选期间流出，终结了他的政治生涯。

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据一名保守党发言人透露，该党本届大选也有一些候选人没有通过审查或没有获得提名。他们当中的许多人现在是加拿大人民党的候选人。

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目前除保守党外，其他党还没有完成所有选区的候选人提名。最后期限是9月30日。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris, CP）

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