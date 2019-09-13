周末网络广播（2019年9月13日-9月15日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的黎黎、吴薇和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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大选开始，谁将是最后的胜利者？

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加拿大总理特鲁多星期三（9月11日）前往总督府，请求解散议会，召集大选。《环球邮报》专栏作者克拉克（Kampbell Clark）认为，尽管大家也会谈碳税，谈气候变化或经济问题，但是这次大选没有一个压倒性议题，它更像是让选民就“谁站在我这边，谁和我想的一样”做出选择。吴薇报道

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加拿大癌症协会: 加拿大癌症患者的总体存活率升至 63％

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加拿大癌症协会表示，根据最新统计数据，加拿大癌症患者的总体存活率已提高到 63％，与 20 世纪 90 年代初相比，上升了 8 个百分点。黎黎报道

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当理想遇到现实：加拿大总理特鲁多

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加拿大总理特鲁多四年前刚刚上任的时候，身上有一种使他和其他政界人物不一样的理想主义色彩。而用“不一样”的方式从政也确实是他的承诺之一。CBC的Front Burner节目准备了一个介绍各党领袖的系列。被请来介绍自由党领袖特鲁多的是CBC资深议会事务记者惠利（Aaron Wherry），讲他不久前刚刚出版的关于特鲁多四年执政历程的专著《Promise and Peril: Justin Trudeau in Power》。吴薇报道

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温哥华港豪华邮轮多：带来了钱也带来了污染

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当下正是豪华邮轮旅游的高峰季节，来加拿大的邮轮，停靠最多的是不列颠哥伦比亚（BC）省。2019 年温哥华港将接待的邮轮乘客会超过 100 万人，这将给当地带来重大的经济效益，同时邮轮行业对环境的影响也正在受到越来越多的批评。黎黎报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”。祝您健康愉快，下次节目见！

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一周图片报道

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