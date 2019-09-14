2019秋Facebook在平台上添加新闻栏。经过人工编辑且有偿使用媒体内容

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在The Information透露的的Facebook关于新闻计划的内部备忘录中，计划中的新闻栏目的更多细节正在慢慢浮出水面。按照Facebook的计划，它的专门新闻标签应该在今年秋天发布。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Facebook将向参与的新闻出版商支付费用，以显示他们的标题和文章预览。The Information公布了脸书内部备忘录的细节，其中谈到了新闻来源具体的指导方针。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1、人类编辑将负责管理“热门新闻”标签。而不是依赖自动的推荐系统以及人工智能系统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2、编辑将根据文章的来源来决定刊登什么。他们应该“寻求推广首先报道某个特定故事的媒体渠道，并额外优先考虑当地新闻渠道的突发故事。Facebook在其新闻计划中一直有提到要支持地方新闻，这也使它有别于苹果的新闻推荐方式。苹果的新闻更侧重于全国和全球新闻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Facebook还没有确认与它合作的出版商。据The Information 透露 :“一个看过Facebook员工测试的标签版本的人说，它刊登了来自《华尔街日报》、《美国广播公司新闻》、《哥伦比亚广播公司新闻》、《国家地理》、《英国广播公司》、《赫芬顿邮报》和《希尔》的报道，尽管其中一些出版商似乎还没有正式与脸书达成协议。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据《华尔街日报》此前报道，Facebook向某出版商提供为期三年的许可协议，每年支付高达300万美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌搜索开始优先显示原创新闻报告

谷歌表示为了让用户看到原创报道，已经改变了其全球搜索算法。谷歌新闻副总裁理查德·金格拉斯(Richard Gingras)周四宣布，谷歌公司已经改变了其全球搜索算法，以“突出那些我们认为具有重要原创报道意义的文章”，并保持这些文章在显著位置的时间更长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌目前没有确切定义什么是原创报道，只是含糊地说，“原创报道没有绝对的定义，也没有绝对的标准来确定一篇文章的原创程度。对于不同时间的不同新闻编辑室和出版商来说，这可能意味着不同的事情，所以我们在努力理解一个故事/报道的生命周期时，我们的努力会还在不断发展中。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些“努力”包括实际的人类做出判断。谷歌指出，它有“全世界1万多名评估者”在不断评估谷歌的算法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Facebook新闻标签对一些出版商来说比其他出版商更容易接受。对于许多Facebook上的中小型出版商而言，像BuzzFeed这样的网站，这实际上是免费的午餐。Facebook并没有要求你花钱创建新内容，只是给你钱，以便链接回你已经制作的内容。这是100%的利润率。而一些较大的新闻媒体却犹豫不决：是要重新“卖身”给平台还是争取自己通过用户订阅挣钱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于新闻的争夺战，实际上出版商和媒体已经在某种程度上举手投降。无论是和Facebook这样的社交媒体合作还是把内容交给谷歌这样的搜索门户，新闻经过综合性渠道的整合和筛选是不能回避的现实。下面要做的，只是如何被呈现和如何分得一部分收益的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada