加拿大人民党领袖贝尼耶将参加英法语电视辩论

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加拿大党领袖辩论委员会决定邀请加拿大人民党领袖贝尼耶（Maxime Bernier）参加下个月举行的两场电视辩论。委员会主席、前加拿大总督约翰斯顿（David Johnston）星期一（9月16日）通知贝尼耶说，他在全国90%的选区任命了候选人，另外民调显示该党可能有一个以上候选人当选，因此他达到了参加党领袖电视辩论的要求。

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按照规定，参加辩论的党领袖需要至少满足三项条件中的两项。除上述两项条件外，另一项是该党过去至少有一人当选。人民党一年前刚刚成立，党领袖贝尼耶过去虽然当选，但都是代表保守党。

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人民党已经在90%的选区任命了候选人。剩下的一个未确定条件就是有多少人可能当选了。约翰斯顿上个月向其他五党发出辩论邀请时，贝尼耶被排除在外。他被要求提供几个最有可能获胜的选区供委员会进一步研究。

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他提交了四个选区。Ekos调研公司受委员会委托组织了民调。结果显示有24.5%到34.1%的受访人表示可能把票投给人民党。贝尼耶过关了。

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新民主党和保守党都对委员会的决定表示了不满。新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）认为不应该让贝尼耶有机会散布他的仇恨和分化言论。保守党则认为Ekos民调不客观。

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六党领导人的英语辩论将在10月7日电视直播，法语辩论定在10月10日。

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（RCI with CBC News, Aaron Wherry）

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