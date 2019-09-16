(AP)

沙特遭袭击后，原油价格大升

作者 黎黎 |
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发表 2019年9月16日（星期一）14:27
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沙特阿拉伯最大的石油加工厂遭到无人机袭击后， 推动全球原油价格在星期一（9月16日）上涨，行内人士预测，消费者很快就会发现，汽车汽油的价格也会上升。

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加拿大广播公司报道说，也门的胡塞叛乱分子对沙特 Abqaiq 原油加工厂的袭击导致世界原油产量减少了大约 5％。

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(Reuters)

继隔夜已经飙升 20％后， 星期一（9月16日）上午，国际原油价格又上涨了约 10％。

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北美原油定价的基准 –  West Texas Intermediate 的价格上涨了 5.54 美元，至 60.40 美元 / 桶，但这并不是今年以来的最高价，今年 4 月 WTI 曾一度超过65美元 / 桶。

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加拿大西部精选原油（Western Canada Select）也上涨 6.23 美元，至 48.86 美元 / 桶。

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改为冬季汽油

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@gaspricewizard 的分析家丹·麦克蒂格（Dan McTeague）认为，未来几天人们将看到汽油价格上涨，但不会很高，每升可能只涨一到两加分。

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他说，通常原油价格每桶若升 5 美元至 6 美元，会导致每升汽油价格增加 5 至 6 美分。

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但是，沙特阿拉伯遭受的袭击，正值加拿大零售商改用冬季混合汽油之际，冬季汽油的生产成本低，每升产品的价格通常比夏季混合汽油要低约 4 加分。

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(Evan Mitsui/CBC)

麦克蒂格说，除非原油价格在未来几天进一步飙升，否则的话，加拿大转为冬季油会抵消沙特阿拉伯遭袭击造成的上升。

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麦克蒂格告诉加拿大广播公司，开车的人不必过于担心。

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不过，他警告说，如果沙特的原油设施遭到进一步打击，导致供油中断，则会很难预测未来几周会发生什么事情。

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他表示，如果海湾地区紧张局势升级，或者沙特石油生产商无法在今后两到三周内恢复到最佳产量，那么上述预测则将没有用。

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油价会有波动

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石油领域的其他分析师也警告称，油价将出现波动。

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自 2015 年以来，也门的胡塞叛乱分子与沙特阿拉伯之间的冲突一直在延续，但这次袭击是沙特所遭受的最严重的一次打击。

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CBC

战略能源与经济研究所（Strategic Energy & Economic Research）的总裁迈克尔·林奇 （Michael Lynch）表示，他担心未来的进一步攻击可能会危及全球的石油供应，

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沙特方面表示，正常动用储备原油，以满足全球的石油需求，同时在大力争取恢复 Abqaiq 工厂的生产。

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沙特的官员表示，周一将能恢复三分之一的产量，但整个工厂重新上线可能需要数周时间。

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根据 Joint Organization Data Initiative 的数据，沙特阿拉伯的储备油分布在沙特国内、埃及、日本和荷兰。

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与此同时，阿拉伯联合酋长国也表示将提供更多的石油供应。

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对北美来说，美国拥有大量的石油储备。

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美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）星期日（9月15日）已经批准，可以动用美国的战略石油储备，以防止油价上涨。

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（Susan Noakes / CBC）

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