绿党推出竞选纲领，力促绿色经济

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加拿大绿党 （The Green Party of Canada）今天（9月16日）公布了竞选纲领，承诺将通过把加拿大经济转变为绿色经济来解决气候变化问题，并承诺将使加拿大的贫困阶层脱贫、取消学费、引进全国医药保健。

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绿党纲领的的核心是一个解决气候变化危机的 20 步行动计划。

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该计划为加拿大人提供了 2030 年的景象： 家庭和企业都由可再生能源提供电力、所有的新汽车和公共交通工具都是电动的、加拿大人吃的大部分食物来自本地。

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绿党领袖伊丽莎白·梅（ Elizabeth May）在多伦多的活动中说，这是一个激动人心的时刻，我们可以实现这些措施。

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绿党措施的资金来源包括将把联邦政府针对企业的税率从目前的 15％ 提高到 21％，但小企业的税率不变。

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绿党提出，他们的竞选纲领旨在于转型经济、保护消费者、促进税收公平。

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CBC 最新的民意调查数据显示，绿党现在的受支持率为 9.9％，新民主党的受支持率为 13.7％。

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伊丽莎白·梅表示，超越新民主党不是目标，绿党的目标是确保加拿大拥有一个良好的政府和强大的议会。

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（CBC）

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