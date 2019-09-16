美国通用汽车工人罢工，可能波及加拿大工厂

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美国通用汽车公司 （General Motors）在美国的 49,000 名工人罢工，将可能导致通用公司在加拿大的工厂停产。

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通用汽车加拿大分公司 （GM Canada）表示，正密切关注这一罢工对加拿大业务的影响。

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北美的汽车工业高度一体化，加拿大的汽车装配厂依赖来自美国和墨西哥的零部件，零部件短缺会造成加拿大的装配厂无法运作，但目前尚不清楚加拿大的工厂还能 “支持” 多久。

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不同工会，不同合同

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通用汽车公司在加拿大安大略省有 3 家工厂，分别位于 Ingersoll、 Oshawa 和 St. Catharines 市。

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但加拿大的工人由不同的工会代表，其劳资合同的到期时间与美国的不同，通用公司加拿大分公司的劳资合同要到 2020 年 9 月和 2021 年 9 月才到期。

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不过，通用汽车公司在加拿大 Oshawa 市的装配厂将于今年年底关闭，这是该汽车巨头即将关闭的北美 5 个工厂之一。

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通用汽车公司正在与工会谈判，使公司业务转向生产更多的电动汽车，并大力投资生产链自动化，这是目前全球汽车行业的一个主要走势。

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（CBC）

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