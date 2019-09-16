(Radio-Canada）

菜篮子和油箱：本届大选加拿大人最关心生活费用问题

作者 吴薇 |
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发表 2019年9月16日（星期一）16:31
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这次大选，普通加拿大人最关心的话题非关政治，而是生活费用。民调显示有将近三分之一（32%）的加拿大人把这个问题列为自己最关心的大选话题。这个比例远远超出其他任何一个话题。但是与此同时，加拿大统计局公布的数据显示，加拿大经济增长是过去两年多来最快的，超过了专家们的预期。加拿大人的工资在长时间停滞后，也在过去一年里出现了4.5%的平均增长率，为过去十年来最高。

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为什么那么多加拿大人仍然感到生活费用的压力呢？CBC记者走访了魁北克小城圣让苏黎世留市（Saint-Jean-sur-Richelieu）。该市只有十万人口，坐落在蒙特利尔市东南，因城区横跨黎世留河而得名。这里生活宁静，除了几年前的一起“孤狼”恐怖袭击事件以外，多年来几乎没有发生过什么引起关注的恶性事件。最重要的是，这里的生活费用低于全国平均水平，以多伦多或温哥华等大城市的标准来看，当地人的经济压力实在不算大。但是他们自己似乎并不这么想。

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房价便宜

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圣让苏黎世留市的人均年收入为3万4千多加元，比加拿大全国平均水平低大约150加元。但是这里的平均房价比全国平均水平低16万5千加元。房价与收入之比，加上高就业率，导致当地人买房子更早，还清房贷也更早。这意味着人们可以把更多的收入用于消费或储蓄。市议员沙伯诺（Maryline Charbonneau）说，这里房价低，高品质的生活仍然是大家可以负担得起的。

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该市离魁北克省最大城市蒙特利尔只有四十多公里，有直达长途公交专线。不过大部分市民在本地工作。离家近，上班时回家吃午饭因此成为常态。另一方面，城市毗邻众多农场，夏秋季节蔬果新鲜而便宜。

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( RADIO-CANADA/SIMON-MARC CHARRON)

当地人自然也有烦恼。和大部分小城市一样，圣让苏黎世留市的公共交通不够发达，出门离不了车，许多家庭还需要两辆车。而这里的汽油价格很高。另外，该市所在的魁北克省的所得税比BC省、安大略和阿尔伯塔等省份高。年收入五万加元的人，联邦和省的所得税率加起来超过20%（未计算各种抵免额度）。

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会把票投给帮助他们保持目前生活质量的党

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所以，尽管圣让苏黎世留人总的来说承认自己的日子过得不错，但是他们对各党领袖和本地候选人将如何帮助他们减轻经济压力一样很关心。一位名叫布罗（Anais Buro）的市民在接受CBC采访时说，哪个党能够帮助他们保持目前的生活质量，至少是减缓日常生活费用的上涨，他们就会把票投给这个党。

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近些年来，加拿大各地的食品、汽油、托幼服务等各方面的费用都在上涨。平均房价更是在2013-18年期间上涨了44%。针对选民的忧虑，各党都提出了自己的承诺。保守党表示将降低所得税率，让加拿大人的口袋里有更多的钱。自由党提出对大温和大多等高房价地区的首次购房者提供更多的帮助。

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(CP/SEAN KILPATRICK）

上星期四，自由党领袖特鲁多在BC省维多利亚市宣布，如果当选连任，将增加对维多利亚、大温和大多地区的首次购房者的补贴。申请者的年收入门槛也从少于12万加元改为少于15万加元。

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（RCI with CBC News, David Common, Perlita Stroh，Kathleen Harris, David Cochrane）

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