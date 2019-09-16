被捕的加拿大皇家骑警高官所接触情报涉及盟国与合作者

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加拿大皇家骑警总监拉奇（Brenda Lucki）星期一（9月16日）发表声明，承认上周被捕的皇家骑警高官奥蒂斯（Cameron Otis）可以接触到来自和涉及盟国的机密情报。指控他的罪名如果属实，将“极度令人不安”。声明也提供了更详细的奥蒂斯背景信息。

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拉奇的声明证实奥蒂斯是加拿大皇家骑警全国情报协作中心的负责人。他的职位使他可以接触加拿大情报界所掌握的信息和来自国内外的合作者的信息。加拿大是“五眼”联盟的五个成员国之一。CBC引用消息来源报道说，与加拿大分享情报的另外四个成员国（美国、英国、澳大利亚和新西兰）正在等待加拿大公共安全部的损失评估报告。

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奥蒂斯今年47岁。他2006年在不列颠哥伦比亚大学获得政治学博士学位，曾在2002年和2003年和该校中国和亚洲问题专家埃文斯（Paul Evans）合作发表关于网络安全的文章。他在2007年进入加拿大皇家骑警。

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据CBC报道，奥蒂斯的专长领域包括东亚事务，关键基础设施和网络机器人应用。据熟悉他的工作的消息来源说，他可能了解有关的代码和行动。加拿大检察官办公室的一名法律顾问告诉记者，他涉嫌获取、存储和加工机密信息，检控方相信他这样做的意图是为了把这些信息传递给“不应该传递的人。”

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按照加拿大信息安全法和加拿大刑法，他被指控未经授权传递特别行动情报，未经授权使用电脑，破坏信任等罪名。指控奥蒂斯用到的安全信息法条款涉及以“永久保密”为工作条件的人，这显示奥蒂斯很可能了解最高机密。

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如果罪名成立，奥蒂斯将面临最高14年的有期徒刑。

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（RCI with CP, Mike Blanchfield，CBC News, Catharine Tunney）

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