CBC：为啥大选报道不称特鲁多为总理

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大选期间加拿大广播公司每个星期都有专栏回答选民的问题。这个星期一回答的几个问题中有两个是关于大选期间执政党权力的问题。

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首先是为什么在大选期间加拿大广播公司在有关大选的报道中不使用加拿大总理来称呼特鲁多、而代之以自由党领袖？

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作为加拿大纳税人资助的国营媒体，加拿大广播公司在节目中要特别遵守的原则之一是不能出现偏袒一方的情况，哪怕是留下似乎偏袒的印象都不行。为此，在执政党政府总理参加大选、争取连任总理的情况下，为了不产生在报道中让现任总理占据优势的偏袒感觉，加拿大广播公司决定在所有有关大选的报道中以政党领袖来称呼包括执政党总理特鲁多在内的各党党魁。

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不过不涉及大选的报道不受这个规定的限制，特鲁多被继续称为加拿大联邦政府总理。

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由于大选期间联邦议会已经被解散，所以执政党内阁负责全权处理政府日常事务和突发情况，不过执政党政府在大选期间做决策时要考虑大选结果可能是执政党下台的情况。

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在必要情况下，执政党总理也可以召集已经被解散的议会开会讨论紧急问题。

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