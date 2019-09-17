两名加拿大军官面临强奸指控

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加拿大军队宪兵机构对加拿大军队的两名军官提出强奸罪指控。

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其中一位军官是负责安大略省招兵工作的预备役中校Daniel Mainguy，他被指控在Borden军事基地对一位加拿大军人实施强奸，在另一起事件中对基地一位加拿大军人有触犯军纪的不当性行为。

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另一位受到指控的是尉级军官John MacPherson，他被指控1988年在CFB Gagetown军事基地中对加拿大军人实施了两起强奸。对他的调查在2016年开始，对由于证据不足而停止。两年后在受害者的坚持下加拿大军方重开调查，新发现的证据导致对John MacPherson的强奸罪起诉。

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加拿大军方在过去四年中努力解决军队中性文化泛滥、强奸和性骚扰行为被大事化小的问题。军方采取的措施包括加强对军人行为操守的教育、成立强奸和性骚扰受害者帮助中心、和对性骚扰和强奸行为严肃法纪等。

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RCI with Lee Berthiaume · The Canadian Press

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