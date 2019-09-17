加拿大政府 2018-19年财政赤字140亿加元

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根据最新的年度财务报告，加拿大联邦政府在 2018-19 财政年度出现了 140 亿加元的赤字，这是联邦政府连续第3年赤字超过 100 亿加元。

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不过，截至到今年 3 月 31 日的财政赤字比政府在预算中预计的要少 9 亿加元。

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政府收入增加，开支也增加

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本周二（9月17日）发布的报告说，2018-19 财政年度，联邦政府的收入与上一财年相比增加了 210 亿加元，增幅 6.7％。

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政府的收入比，即总收入占经济规模的百分比，增加了 15％，达到了自 2007- 08 年金融危机以来的最高水平。

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该报告称，该比率的增长主要是由于个人和企业缴纳所得税的收入增加，以及其他税收的增加。

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不过，联邦政府的开支也在增加。

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收入的增加，被项目支出增加 146 亿加元和公共债务费用增加 14 亿加元部分抵消。

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连续 3 年财政缺口

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加通社报道说，在2018 –19 财年之前的上两个财政年度，联邦政府已经连续两次出现 190 亿加元的财政缺口，自 2006-07 年以来，联邦政府的年度财务数据就没有出现过盈余。

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总体而言，到 2018-19 财年年底，加拿大联邦政府的总债务已经增加到 6855 亿加元。

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报告显示，债务与 GDP 的比率 – 这是一个 衡量国家债务负担程度的指标 – 从2017- 18年的 31.3％降到现在的 30.9％。

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财政平衡与大选承诺

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今年是加拿大的大选年，选民们将在 10 月21日选举出下任加拿大政府。

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在竞选期间，联邦的财政状况已成为一个辩论主题，因为各方都在争论，政府是否应该努力平衡联邦政府的账本，应该以多快的速度来平衡。

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自由党上台执政已经经历了 3 个完整的财政年度，尽管经济增长势头强劲，但联邦政府 3 年中仍然是有 520 亿加元的财政短缺。

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在上一次联邦大选 – 2015 年的大选中，自由党作出的一个承诺是年度财政赤字不超过 100 亿加元，并要在 2019 年实行财政平衡。

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不过，上任后，自由党很快就放弃了上述承诺，并提倡需要用更大的财政赤字来驱动投资，改善加拿大的长期经济增长。

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为此，加拿大的官方反对党 – 保守党一直在抨击自由党违背 2015 年大选的承诺，没有为恢复财政平衡提出具体的时间表。

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保守党还指责自由党是在牺牲后代利益的基础上提前消费。

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各政党的承诺

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在今年的大选竞选中，现执政党 – 自由党 （Liberal Party of Canada）已经提出预测，说今年 5 年仍需要有每年至少 100 亿加元的赤字。

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保守党 （Conservative Party of Canada）领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）承诺，若上任，将在大约 5 年内使加拿大摆脱赤字，实现财政平衡。

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由辛格 （Jagmeet Singh ）领导的新民主党（NDP）在历年的大选中一直承诺要实现财政平衡，但没有给出过具体时间表，现在 NDP 说要把工作重点放在降低债务与 GDP 的比例上。

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绿党 （Green Party）领袖伊丽莎白·梅 （Elizabeth May ）已承诺若当选，将在 5 年内使加拿大预算平衡。

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新成立的政党、由马克西姆·伯尼尔（Maxime Bernier）领导的加拿大人民党 （People’s Party of Canada）是唯一一个承诺要在上任 2 年内即迅速平衡财政预算的政党。

（CP，Radio-Canada）

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